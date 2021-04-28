В ФАС рассказали о расследовании дел о сговоре металлургов

Пояснения, которые дали компании "Северсталь", ММК и НЛМК в ходе антимонопольного расследования, не в полной мере обосновывают резкий рост цен на плоский прокат в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

"В ходе рассмотрения дел ФАС проведет всесторонний анализ сложившейся ситуации, в том числе на основании объяснений компаний", - отметили в ведомстве.

В ФАС добавили, что закон о защите конкуренции не предусматривает рост цен на мировых рынках в качестве безусловного обоснования повышения цен на товар внутри страны.

Во вторник ФАС сообщила о возбуждении дел против трех компаний, которые, по мнению ведомства, поддерживали монопольно высокие цены.

В случае установления факта нарушения металлургам грозят оборотные штрафы. Представители всех трех компаний заявили о готовности сотрудничать с ФАС.