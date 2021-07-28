Какие хитрости придумали заправщики, чтобы обманывать водителей на АЗС

По данным Федерации автовладельцев России до 76 процентов АЗС, не входящих в крупные сети, обманывают потребителей при продаже топлива. Ежегодно схемы недолива пополняются новыми вариантами мошенничества.

Первый способ практикуют заправщики, работающие у самих колонок, пишет aif.ru. Само собой, их прикрывают коллеги, которые находятся в доле с ними. Работает эта схема в том случае, если водитель оплатил фиксированное количество литров бензина и сел в машину ждать, когда заправщик вытащит пистолет из горловины бака.

К концу подачи топлива насос работает более точно. Когда оператор колонки на дисплее видит, что начался отсчет последнего литра, то нажимает на рычаг пистолета и достает его. Водитель уезжает, а заправщик достает заранее спрятанную канистру и выливает в нее остатки уже оплаченного топлива в нее. Обычно небольшой недолив водители не замечают, а если и видят - то предпочитают не возвращаться из-за мелочей.

Каждый клиент АЗС таким образом может "принести" до 900 граммов бензина. К концу смены набирается приличное количество топлива, которым можно заправить машины всех сотрудников. Единственный способ бороться с таким способом недолива - стоять рядом с колонкой и все контролировать.

Еще один вариант практикуется совместно кассиром и заправщиком. Когда водитель оплачивает покупку наличными, в кассе не оказывается сдачи, и ему предлагают долить бензин на оставшуюся небольшую сумму. Многие соглашаются.

Как правило, добавка происходит уже после того, как основной объем топлива был залит в бак. Однако заправщик просто имитирует дополнительную подачу. И проплаченный бензин потом сливается в припасенную канистру. Обезопасить себя от этой схемы можно только проконтролировав лично, есть ли на счетчике колонки цифры дополнительного литража.

Третья схема мошенничества уже связана с работой электроники на заправке. Программное обеспечение взламывается и перепрошивается. В итоге недолив попросту не виден водителям.

Зато часто возникают забавные ситуации, когда в 55-литровый бак помещается 60 литров бензина. Если водитель начинает интересоваться, как такое возможно, то в ход идут самые смелые версии. В том числе, что часть топлива поместилась в трубку между баком и горловиной. Хотя при всем желании в нее невозможно залить такой объем.

Опытный водитель может потребовать сделать контрольные замеры топлива. Однако взломанное программное обеспечение позволит провести эту показательную подачу бензина очень точно. Поэтому автовладельцу ничего не остается как уехать ни с чем. Единственный вариант остановить таких мошенников - провести тайную контрольную закупку при участии сотрудников правоохранительных органов.