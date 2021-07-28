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28.07.2021 16:00
Рубрика: Российский автопром

Lada Vesta SW Cross с пробегом 12 тысяч км: "масложор" и "капиталка"

Текст: Валерий Карташов
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Сегодня АвтоВАЗ предлагает двигатель ВАЗ-21179 исключительно для "вседорожных" Lada Vesta и Xray. Данный 1,8-литровый "атмосферник" известен низкой надёжностью и высоким расходом масла. В конце 2020 года вазовцы решили проблему "масложора" в 122-сильном моторе за счёт модернизированной конструкции головки блока цилиндров.

Фото: www.vk.com/ladanivadoc
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На YouTube-канале KPOWERtuning появилось видео, которое посвящено проблемному силовому агрегату. К мастерам приехала Lada Vesta SW Cross 2019 года выпуска с двигателем ВАЗ-21179.

"Атмосферник" в автомобиле работает ровно, но наблюдается стук гидрокомпенсатора "на холодную" и "масложор" - 1 литр на тысячу километров пробега. При этом пробег универсала составляет всего 12306 километров.

Специалистам пришлось проводить капитальный ремонт мотора в Vesta SW Cross для устранения "масложора". Отмечается, что Lada Vesta с 1.8 приходится часто выполнять "капиталку".

Разбор ВАЗ-21179 показал, что агрегат находится в отличном виде. К примеру, в цилиндрах отсутствуют задиры. Также в порядке клапаны, поршни, кольца, кулачки и распредвалы. Вопросы возникли к неравномерной приработке вкладышей, к качеству обработки блока, коленчатого вала и шеек коленчатого вала.

Избавить 1,8-литровый двигатель от "масложора" удалось путём растачивания блока в ремонтный размер под другую поршневую. Были заменены и кольца. Двигатель стал тяговитым и экономичным.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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При создании ВАЗ-21179 инженеры АвтоВАЗа укоротили шатуны, что привело к увеличению нагрузки на поршневую. Выросла и скорость движения поршней. Дело не только в вязкости масел и в кольцах, но и в конструктивных особенностях, на которые ремонтники повлиять не могут.

Как считают мастера, вазовский мотор выполнен экономно с сохранением высоты блока и укорачиванием длины шатуна. Резюмируя, ВАЗ-21179 изначально имеет врождённые проблемы.

К слову, на самом деле существуют и 122-сильные Lada Vesta с пробегами 200 000-300 000 километров. Если расход масла достигает 100-300 гр. масла на каждые 1000 км, то это является нормой. Допустимый показатель с завода - 600 гр.

#Lada