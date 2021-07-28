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28.07.2021 22:57
Рубрика: Экономика

Минсельхоз назвал спекулятивными заявления о росте цен на мясо и хлеб

Текст: Евгения Думанская
В Минсельхозе не видят оснований для существенного роста цен на продукцию животноводства, а цены на хлебопекарные изделия находятся на стабильном уровне. Так в ведомстве прокомментировали заявление представителя Российского зернового союза.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Ранее глава информационно-аналитического департамента РЗС Елена Тюрина в беседе с журналистами не исключила рост цен на животноводческую продукцию и хлеб. Она отметила, что это может быть связано с повышением себестоимости производства и влиянием курса валют.

В Минсельхозе сказали, что согласно прогнозам, повышение цен по этим категориям товаров не ожидается, а "подобные заявления носят спекулятивный характер". Как отметили в ведомстве, рост затрат на производство животноводческой продукции напрямую не отражается на ценах для потребителей, поскольку одним из важных факторов, влияющих на ценовой политику, является баланс спроса и предложения.

Более того, в текущем и следующем годах ожидается рост производства мяса в России, что увеличит конкуренцию и поспособствует сохранению стабильных цен. Еще один фактор - принятые меры, которые позволяют сократить издержки производителей. Например, доступны льготные кредиты на закупку кормов.

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Стоимость хлебопекарной продукции, как сообщили в Минсельхозе, находится на стабильном уровне.

"За последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,3%, на хлеб из ржано-пшеничной муки - на 6,1%", - рассказали в ведомстве.

С начала года стоимость пшеничной муки снизилась на 4,7%, а хлебопекарные и мукомольные предприятия могут получать субсидии на компенсацию затрат при производстве.

Ранее Росстат сообщил, что на минувшей неделе существенно подешевела плодоовощная продукция - на 2,8%.

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