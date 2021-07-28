В России существенно упали цены на морковь, картофель и огурцы

Сильнее всего подорожали шоколадные конфеты - на 0,7%. Вареная колбаса, сосиски и сардельки в среднем по стране стали дороже на 0,5%. Гречка, жирный творог, печенье и вермишель стали дороже на 0,4%.

При этом существенно снизились цены на плодоовощную продукцию - она стала дешевле на 2,8;%. Чемпионом по падению цены стала морковь - на 8,39%. Картофель стал дешевле на 7,55%, огурцы - на 5,41%, помидоры - на 4,29%. Из товаров этой категории дороже стала капуста - на 0,23%, а также несущественно поднялись в цене яблоки.

Дешевле стала стоить баранина - цена снизилась на 0,1%. Упала стоимость подсолнечного масла - на 0,07%. Куриные яйца в среднем по России за неделю подешевели на 0,2%.

Неделей ранее снижение цен на овощи "борщевого набора" ускорилось, что привело даже к минимальной дефляции в 00,01%.