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Рубрика: Экономика

Появились новые возможности для занятий наукой, музыкой, для карьеры и туризма

Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8519)
Университет Иннополис (Татарстан) - один из вузов, который участвует в проекте "Цифровые профессии", помогает тем, кто хочет стать айтишником. Подать заявку на учебу может любой россиянин, кому больше 16 лет и есть хотя бы средне-профессиональное образование. Учеба в проекте хоть и платная, но половину суммы вносит государство. Среди направлений подготовки: искусственный интеллект, квантовые технологии, промышленный интернет. В других вузах - нейротехнологии, новые и портативные источники энергии, робототехника и сенсорика Фото: Алексей Насыров / ТАСС

В России стартовал прием заявок на участие в проекте "Цифровые профессии"

Текст: Захар Алексеев
В России стартовал прием заявок на участие в проекте "Цифровые профессии". Те, кто в него попадет, смогут получить дополнительное профессиональное образование. Что это за профессии, как попасть в проект и сколько стоит учеба?

Об этом и других интересных моментах "Российской газете" рассказала директор департамента координации программ и проектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Татьяна Трубникова.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Татьяна Николаевна, кто сможет обучаться цифровым профессиям? И как проходят занятия?

Татьяна Трубникова: Возможность получить цифровые компетенции есть у любого гражданина независимо от профессии и региона проживания. Обучение проходит онлайн, но это не просто видеоуроки. Слушатели смогут общаться друг с другом, консультироваться с преподавателями, задавать уточняющие вопросы по пройденному материалу.

Я далек от информационных технологий. Меня возьмут на курсы? Какие экзамены будут?

Татьяна Трубникова: Конечно, возьмут. Если вы старше 16 лет, у вас средне-профессиональное или высшее образование. Значит, можете пройти обучение. Экзамены у нас не сдают. И замечу, на курсы очень часто приходят люди, далекие от ИТ.

А как попасть на курсы?

Татьяна Трубникова: Для этого надо зарегистрироваться на сайте profidigital.ru (цифровыепрофессии.рф). Там же можно ознакомиться со списком образовательных организаций, узнать, какие программы доступны на сегодняшний день и по какой стоимости. До конца года список организаций будет пополняться, а в каталоге появятся новые курсы. Поэтому, если вы сегодня не нашли привлекательную для себя программу, есть смысл периодически заходить на сайт и проверять каталог.

Минуточку, Татьяна Николаевна. Курсы, выходит, платные? И сколько же они стоят?

Татьяна Трубникова: Стоимость программы установлена образовательной организацией, она указана на сайте проекта в каталоге программ. Программы не "подгоняются" под проект, мы отбираем уже готовые курсы, которые востребованы у целевых аудиторий. На сегодня, допустим, самая дорогая программа обучения - "Мобильная разработка". Ее полная стоимость - 130 тысяч рублей...

Дороговато, однако.

Татьяна Трубникова: Не торопитесь. Государство при этом компенсирует 50 процентов стоимости обучения. Соответственно, человеку учеба обойдется в 65 тысяч. Свою часть обучающийся может оплатить самостоятельно или с помощью работодателя, который заинтересован в повышении компетенций сотрудника. Напомню, что выпускники получат диплом о полученной специальности.

В каталоге программ сейчас 24 направления. Среди наиболее широко применимых - большие данные, искусственный интеллект, создание ИТ-продуктов, управление цифровой трансформацией...

Учеба организована в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Есть потребность государства в цифровых кадрах. Почему же за учебу нужно платить?

Татьяна Трубникова: Софинансирование учебы - это и стимул, и гарантия того, что человек идет учиться не из праздного любопытства, а осознанно. При таком подходе больше шансов, что человек не бросит учебу, получит специальность и сможет применить цифровые знания в своей работе. Тем более мы не просто даем образование, мы готовим специалистов, которые будут востребованы в условиях цифровой экономики.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Помогут ли студенту определиться с выбором специальности, найти стажировку и работу после обучения?

Татьяна Трубникова: При заполнении анкеты пользователь вносит информацию о своем образовании, интересах. По этим данным система формирует список курсов, которые могут быть интересны.

Так работают автоматизированные рекомендации. Также для участников проекта доступна серия вебинаров с участием представителей компаний цифровой экономики. Они помогают людям выбрать курсы и спланировать карьеру.

Кроме того, большинство образовательных организаций проекта "Цифровые профессии" имеют собственные центры развития карьеры, они предлагают своим выпускникам найти стажировку и трудоустройство.

А каким специальностям будут учить?

Татьяна Трубникова: В каталоге программ сейчас 24 направления. Среди наиболее широко применимых - большие данные, искусственный интеллект, создание ИТ-продуктов, управление цифровой трансформацией.

Среди необычных и сложных - нейротехнологии, виртуальная и дополненная реальности, новые и портативные источники энергии, робототехника и сенсорика.

Ключевой вопрос

Знания с гарантией

Татьяна Николаевна, а есть гарантия, что обучение на курсах даст качественные знания?

Татьяна Трубникова: Продолжительность курсов начинается от 250 академических часов, из которых не менее 144 посвящено программированию. Что предполагает глубокое изучение материала.

Все образовательные организации прошли серьезный отбор прежде, чем попали в проект. Бизнес нам подсказал, какие образовательные учреждения чаще всего выбирают граждане, когда хотят повысить уровень своих компетенций. Так в проекте появились Яндекс, Практикум, GeekBrains, Нетология, СберУниверситет. С некоторыми организациями мы давно знакомы. Например, Университет Иннополис работает с нами по другим направлениям федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".

Обучение проводят топовые образовательные компании страны по самым популярным направлениям. Программы мы не подгоняем под проект. Отбираем уже готовые курсы, которые востребованы.

Фото: Елена Петрова, биологический факультет МГУ им. Ломоносова
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Сейчас идет прием заявок на учебу. Что можно сказать о желающих получить современную специальность?

Татьяна Трубникова: Пока говорить об этом рано. Но можно отметить, что за первую неделю после открытия регистрации мы получили более двух тысяч заявок от жителей всех регионов России.

Наша целевая аудитория - творческие, амбициозные люди, которые требовательны к себе и открыты новым знаниям.

Появление проекта "Цифровые профессии" вызвано дефицитом кадров?

Татьяна Трубникова: Мы уже несколько лет ощущаем дефицит ИТ-кадров на нашем рынке. Хотя многие специалисты успевают подстроиться под требования цифровой экономики, бизнес по-прежнему ощущает нехватку сотрудников, владеющих цифровыми навыками. Чтобы устранить дефицит кадров и помочь людям адаптироваться к новым условиям, государство включило обучение цифровым компетенциям в нацпрограмму "Цифровая экономика". При этом если раньше предполагалось повышение квалификации, то сейчас на курсах можно освоить новую профессию с нуля. Основная задача проекта - научить людей разбираться в современных технологиях, уметь программировать, создавать программные продукты. Обучение на курсах, уверена, будет полезно всем заинтересованным в ИТ.

Справка "РГ"

В 2021 году приступить к обучению в сфере ИТ смогут 25 тысяч россиян.

Для участия в проекте необходимо до конца года подать заявку и оплатить 50 процентов стоимости обучения. Вторую половину суммы внесет государство.

Обучение проводится в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика".

Для школ искусств Якутии и Коми закупают музыкальные инструменты

Текст: Владимир Таюрский , Татьяна Ткачёва , Вера Черенева
В поселке городского типа Нижний Одес под Ухтой (Республика Коми) проживают около девяти тысяч человек. У местной ребятни один из главных центров притяжения - детская школа искусств.
Новые инструменты в рамках нацпроекта "Культура" приобрела детская школа искусств No 2 Якутска. Играть на них - одно удовольствие. Фото: ЯСИА

Недавно сюда привезли барабанную установку, гитару, домру, аккордеон, баян, пианино и рояль. По словам директора школы Галины Кириленко, музыкальные инструменты не обновляли уже больше 30 лет. А это серьезная проблема, ведь программы подготовки здесь близки к профессиональным.

Фото: Из архива экостанции г. Пензы
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Новые инструменты появились и в детской школе искусств города Печоры. До конца года их привезут детям в Усинск, Ухту и Визингу. Закупка новых инструментов в рамках нацпроекта "Культура" для музыкальных школ поселков и небольших городов продолжается в Коми несколько лет. Региональные власти рассчитывают, что такое обновление позволит увеличить число учеников минимум на 10 процентов.

В Якутии с 2019 года обновили оборудование и музыкальные инструменты восемь детских школ искусств. В этом - более 50 миллионов рублей предусмотрено на оснащение еще девяти школ. Две из них - в арктических Верхнеколымском и Верхоянском районах.

Доставлять в Арктику (да и вообще в Якутию) хрупкие музыкальные инструменты непросто. Приходится несколько раз перегружать их с одного вида транспорта на другой.

Когда реализация нацпроекта только началась, три фортепиано везли в арктический поселок Черский сначала на поезде, а затем на судах по Лене и далее - по Севморпути. По словам министра культуры и духовного развития Якутии Юрия Куприянова, поставки будут идти до глубокой осени.

А в городе Уварове Тамбовской области оборудовали виртуальный концертный зал в детской школе искусств. Здесь будут показывать выступления оркестров и солистов из ведущих филармоний страны - в прямом эфире или в записи.

На 2,5 миллиона рублей, выделенных по нацпроекту "Культура", зал оснастили качественным звуковым и световым оборудованием, купили проектор, экран и микшерный пульт, удобные стулья. Провели высокоскоростной интернет. "Посещать концерты смогут не только наши ученики, но и другие уваровцы", - рассказала директор детской школы искусств Юлия Артюкова.

В этом году школа получила 3,5 миллиона рублей на покупку инструментов, компьютеров, интерактивных досок, хореографических станков. Ранее в регионе открыли виртуальные концертные залы на базе театров в Мичуринске и Тамбове. До конца года появится еще один - в детской школе искусств Котовска.

За два года в России введено почти 1,6 тысячи домов по эскроу-счетам

Текст: Михаил Пинкус
За два года после перехода на новые правила долевого строительства в России введено почти 1,6 тысячи многоквартирных домов по эскроу-счетам. Сумма средств граждан на них достигла двух триллионов рублей, что больше, чем задолженность застройщиков. Это позволяет банкам устанавливать пониженные ставки по проектному финансированию.

Застройщик челябинского микрорайона "Вишневая горка" начал переходить на новые механизмы финансирования строительства весной прошлого года. "Мы оттягивали этот переход, опасаясь роста себестоимости строительства из-за необходимости кредитования и банковского процента, - рассказал управляющий компании Андрей Аликин. - Однако плюсы перекрыли минусы".

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Названы города, где жилье подорожало более чем в полтора раза

Во-первых, по словам предпринимателя, резко вырос спрос после снятия рисков для дольщиков - эскроу-счета решили эту проблему.

Во-вторых, проектное финансирование позволило не зависеть от сезонного спроса и вовремя рассчитываться с поставщиками. А это хорошие скидки. В-третьих, бизнес стал более прозрачным, что улучшило всю конъюнктуру рынка.

В-четвертых, когда продажи идут с опережением, на эскроу-счетах образуется профицит средств и банк автоматически снижает ставки по кредиту. Компании Аликина он обходится до 3,4 процента. А это позволяет застройщику вести демократичную ценовую политику.

Как пояснили в челябинском минстрое, к переходу на проектное финансирование в регионе начали готовиться загодя. Еще в 2018 году вели разъяснительную работу, организовали встречи с руководителями строительных компаний и банков. Рассказывали, что новые механизмы помогут избежать дефицита средств и остановки строительства. Так и случилось.

Переселят раньше срока

Более тридцати регионов подписали с Фондом ЖКХ соглашение о досрочном выполнении программы по расселению аварийного жилья - не позднее 31 декабря 2023 года, то есть ранее срока. Еще восемь завершат ее в 2022 году.

Среди них - Воронежская область. С 2008 года в регионе переселено 15 тысяч человек из 870 аварийных домов. Это стало возможным благодаря содействию, оказанному Фондом ЖКХ. До конца 2022 года планируется переселить 3,4 тысячи граждан, в том числе и в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

На иркутском берегу Байкала создадут круглогодичный туристический маршрут

Текст: Екатерина Дементьева , Татьяна Дмитракова
Одно из приоритетных направлений туризма на иркутском берегу Байкала - создание круглогодичного туристического маршрута. Он объединит пять городов и поселков, Кругобайкальскую железную дорогу и порт Байкал.

Соглашения о развитии туристической инфраструктуры с корпорацией "Туризм.РФ" подписали главы Бурятии, Иркутской области и Республики Алтай. Регионы начнут работать по федеральной программе "Развитие туристической инфраструктуры" нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Фото: Юлия Суконкина
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В Иркутской области в ближайшие десять лет будут строить отели и туркомплексы, дороги, объекты энергетики и коммунальной сферы. Проект подразумевает финансовую поддержку частных инвестиций - льготные кредиты, субсидии на инфраструктуру, ведущую к туробъектам, софинансирование "Туризма.РФ".

Что касается Золотого кольца Байкала, то во всех ключевых точках маршрута планируются новые "магниты" для туристов. Создадут Центр образовательного, научного и экологического туризма в Большом Голоустном. Пройдет реконструкция причалов, смотровых площадок, набережной и привокзальной площади в порту Байкал. Будут развивать особую экономическую зону "Ворота Байкала" и территорию бывшего целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске. Наибольшим потенциалом для развития, по мнению "Туризма.РФ", обладает Байкальск и экономическая зона.

Поддержка корпорации понадобится при разработке единого мастер-плана. Важным моментом является не только строительство отелей, но и создание комфортной и понятной для туристов логистики .

Серьезно обновится туристическая инфраструктура и в Бурятии. Здесь построят комфортабельные гостиницы. Проложат новые дороги, инженерные коммуникации, необходимые как для отдыха туристов, так и для местных жителей. За счет этого власти Бурятии в два раза планируют увеличить туристический поток.

Развитие отрасли "гостеприимства" положительно скажется на экономике муниципалитетов. Увеличится число рабочих мест, у жителей появится больше возможностей для профессионального развития. Вырастут налоговые поступления.

Справка "РГ"

Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" нацелен на перезагрузку отрасли. Турпоток возрастет с 65 до 140 миллионов поездок в год.

Экспорт туруслуг увеличится в два раза - до 22,5 миллиарда долларов. Число рабочих мест в туризме составит 4,7 миллиона вакансий.

В научно-образовательных центрах мирового уровня разработали препарат из ягеля

Текст: Илья Изотов , Дина Непомнящая , Надежда Столярчук , Ирина Штерман
Байкальское лекарство и восстанавливающий препарат из ягеля. Новое поколение уникальных кадров и система подводного 3D-зрения. Все это - разработки научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ).
Для исследования морской среды севастопольские студенты используют "умные буи" - уникальные гидробиологические комплексы. Фото: Пресс-служба СЕВГУ

Их создают в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Это новое качество коммуникаций науки, образования, бизнеса и производства. Идеи быстрее становятся продуктами и выходят на рынок. В Год науки и технологий определены пять новых НОЦ.

Фото: Алексей Насыров / ТАСС
В России стартовал прием заявок на участие в проекте "Цифровые профессии"

Научно-образовательный центр "Север: территория устойчивого развития" собрал вместе ученых из пяти дальневосточных регионов. Он работает по трем основным направлениям: человек на Севере, рациональное недропользование и эффективная социально-экономическая инфраструктура.

Один из его проектов - биопрепараты. Ученым удалось изготовить биодобавку из коры березы и ягеля, которая помогает восстановить здоровье после вирусных болезней. У "Севера" 70 проектов с зарубежными центрами.

В Красноярском крае на базе Сибирского федерального университета создан первый в России климатический НОЦ - "Енисейская Сибирь". Его направление - разработки новых технологий в области экологии. Он мониторит леса для регулирования поглощения углеродных выбросов, наблюдает за парниковыми газами, отслеживает пожары. "Создание климатического НОЦ имеет и долгосрочную цель: создать в Сибири центр подготовки нового поколения уникальных кадров, востребованных в России и за рубежом", - считает ректор университета Максим Румянцев.

Иркутская область и Бурятия создали НОЦ "Байкал". Здесь приоритет - разработка технологий переработки древесины, комплексного использования отходов, а также лесовосстановление. Также ученые разрабатывают новые лекарства, в том числе с использованием потенциала эндемиков Байкала и дикорастущих трав.

А в крымском центре "МореАгроБиоТех" с гордостью рассказывают про "умные" морские буи, способные подстраиваться под изменения окружающей среды. Как пояснил доктор технических наук Сергей Мотыжев, с их помощью можно наблюдать за параметрами воды , в том числе и температурой. Это позволит давать более точные прогнозы погоды, предсказывать шторм или подсказывать рыбакам идеальные участки для промысла.

Еще одна разработка - комплексная система подводного 3D-зрения высокого разрешения - принадлежит Севастопольскому госуниверситету. А аппарат сможет погружаться до тысячи метров. Эта разработка пригодится в исследовании морских глубин и затонувших кораблей.

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