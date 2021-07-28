Появились новые возможности для занятий наукой, музыкой, для карьеры и туризма

Университет Иннополис (Татарстан) - один из вузов, который участвует в проекте "Цифровые профессии", помогает тем, кто хочет стать айтишником. Подать заявку на учебу может любой россиянин, кому больше 16 лет и есть хотя бы средне-профессиональное образование. Учеба в проекте хоть и платная, но половину суммы вносит государство. Среди направлений подготовки: искусственный интеллект, квантовые технологии, промышленный интернет. В других вузах - нейротехнологии, новые и портативные источники энергии, робототехника и сенсорика Фото: Алексей Насыров / ТАСС