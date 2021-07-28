Получить права на автобус можно будет только с опытом вождения

Получить права на автобус смогут лишь те, у кого есть стаж вождения легковым автомобилем или грузовиком. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в закон о безопасности дорожного движения, разработанные МВД.

Отучиться и сдать экзамен на права, чтобы водить автобус, смогут только те, у кого есть стаж управления легковым автомобилем или грузовиком. Фото: Сергей Михеев

- За пять лет, с 2015 по 2019 год, на 10,8 процента выросло количество ДТП, случившихся по вине водителей автобусов. В 2019 году водителями автобусов совершено 5535 аварий, в которых погибли 246 человек и ранены 8785. Из них в 133 ДТП погибло более пяти человек, либо получили травмы более десяти. В этих тяжких авариях всего погибли 125 и получили ранения 1934 человека, - сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Тенденция продолжается и в этом году.

- По итогам шести месяцев 2021 года отмечается рост количества ДТП по вине водителей автобусов: 1683 ДТП, плюс 7,5 процента к аналогичному периоду 2020 года. Растет и число погибших в таких ДТП: всего погибли 77 человек, это на 37,5 процента больше, чем за такой же период прошлого года. Число раненых выросло на восемь процентов: всего 2542 человека, - привел статистику Владимир Груздев.

Поэтому усиление требований к водителям, которые будут перевозить пассажиров, объяснимы. Кстати, в Германии не допустят к обучению управления даже грузовиками водителя, у которого нет категории "В".

Иностранцам, желающим работать водителями грузовиков, придется пройти обучение на права и сдать экзамен.

Как отметил Владимир Груздев, остается неблагоприятной ситуация с аварийностью по вине водителей - иностранных граждан.

- При этом отмечается невысокий уровень результатов сдачи экзаменов при обмене иностранных национальных водительских удостоверений лицами, имеющими такие удостоверения. Представляется, что изменения положительно отразятся на состоянии безопасности дорожного движения. Позволят предупредить совершение новых административных правонарушений, а также значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий, - резюмировал председатель правления АЮР.

Для водителей-иностранцев с категорией "В" условия обмена прав останутся прежними - после сдачи экзамена в ГИБДД, то есть без дополнительного обучения. Между тем такие водители вполне могут устроиться на работу в такси и также возить пассажиров.

Еще одна новация - водителей, которые были лишены прав за нетрезвое вождение, не допустят к экзаменам в ГИБДД или не выдадут новое водительское удостоверение в связи с истечением срока его действия, пока они считаются привлеченными к ответственности. А водителей, имеющих судимость и лишенных права заниматься такой деятельностью - до истечения срока этого лишения.

Ну и наконец небольшая поблажка для водителей. Те из них, кто имеет право управлять, например, грузовиком с прицепом, смогут управлять также и легковушкой с прицепом, если у них есть категория "В". При этом им не придется сдавать дополнительный экзамен и открывать категорию "ВЕ".