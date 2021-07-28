Попова: Нет доказательств передачи COVID-19 от животного человеку

На данный момент нет описанных случаев заражения коронавирусом человека от животного, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила о норковых фермах в Дании, где были уничтожены 17 миллионов животных из-за опасности передачи людям обнаруженного у них коронавируса. Кроме того, власти до конца года запретили разводить норок на территории страны. Как отметила Попова в эфире "Разберемся в вакцинах вместе" в рамках просветительского проекта, сейчас нет описанных случаев передачи коронавируса от животного к человеку.

"Те мутации, которые были описаны в этом случае, не закрепились, и дальнейшего развития эта ветвь изменчивости вируса не получила", - сказала Попова.

Ученые разных стран сообщали о случаях обнаружения коронавируса у животных. Чаще всего речь шла о домашних питомцах, которые, предположительно, заразились от больных хозяев. Эксперимент канадских ученых показал, что у многих животных есть антитела к коронавирусу, особенно часто заражаются кошки, которым позволяют спать с хозяевами.