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28.07.2021 08:12
Рубрика: Легковые авто

Porsche показала интерьер экспериментального минивэна

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Porsche. Фото: Пресс-служба Porsche.
Фото: Пресс-служба Porsche.

Немецкая Porsche ассоциируется с мощными спорткарами и кроссоверами. Однако в недрах компании в свое время разработали много неординарных проектов, которые были воплощены только в виде макетов.

Фото: скриншот с youtube.com
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Один из них - минивэн Renndienst, построенный в виде полномасштабного демонстратора в 2018 году. Снаружи этот вэн показали еще в ноябре 2020 года в рамках исторического проекта Porsche Unseen (т.е. "Porsche Неизвестное"), теперь же компания раскрыла созданный под этот концепт интерьер.

Renndienst был чисто дизайнерским экзерсисом - на его примере специалисты компании пытались перенести на форм-фактор вместительного семейного автомобиля фирменную стилистику бренда.

Салон имеет шестиместную компоновку, причем с крайне необычной схемой 1+2+3 - да, водитель здесь сидит по центру подобно тому, как это было в легендарном суперкаре McLaren F1. Первые три кресла - индивидуальные, с развитой боковой поддержкой. Для самых задних пассажиров смонтирован цельный диван. Среди других любопытных решений - цифровой щиток приборов и механизм поворота водительского кресла на 180 градусов (для общения с пассажирами на стоянке).

Остекление у Porsche Renndienst - ассиметричное: слева для задних седоков вклеена узенькая "амбразура", справа - полноценное окно большой площади.

К производству Porsche Renndienst никогда не планировался, это чисто экспериментальная работа.

Фото: Пресс-служба Porsche.
Фото: Пресс-служба Porsche.
Фото: Пресс-служба Porsche.
#Porsche