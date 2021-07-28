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28.07.2021 11:08
Рубрика: Экономика

Продажи туров с кешбэком продлены на август

Текст: Евгений Гайва
Продажи туров по России с кешбэком, которые должны были завершиться 31 июля, продлены на август. Об этом сообщили журналистам в Ростуризме.

"Текущее окно продаж завершается в конце этой недели, 31 июля. При этом выделенные правительством деньги на программу позволяют нам продлить возможность покупки с кешбеком до 31 августа. Мы такое решение приняли. Таким образом, у туристов есть еще целый месяц, чтобы спланировать поездки на осень", - заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Она напомнила, что на третьем этапе программы кешбэка туристы могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября и по 24 декабря 2021 года. При этом, в речные и морские круизы можно поехать с 1 сентября и до окончания навигации. С момента запуска программой воспользовались более двух миллионов человек. Они купили туры и забронировали отели на общую сумму около 35,5 млрд рублей, вернулось туристам около 6,7 млрд рублей.

Программа туристического кешбэка была запущена в прошлом году, 16 июня 2021 года стартовал третий этап программы.

По ее условиям оплатить поездку нужно картой "Мир". На нее автоматически вернется до 20% от стоимости поездки, максимально - 20 тысяч рублей.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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