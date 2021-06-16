В России стартует очередной этап продаж туров с кешбэком

В России 16 июня стартует очередной, уже четвертый этап программы продажи туров по России с компенсацией части их стоимости. В этот раз купить туры можно будет до 31 июля, а отправиться в путешествие в период с 1 октября по 24 декабря.

По приказу, который подготовил Ростуризм, в четвертом этапе программы туристического кешбэка будут участвовать все регионы России, то есть отправиться в путешествие со скидкой можно в любую часть страны. Кешбэк по условиям программы составляет 20 процентов от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Оплатить покупку нужно картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Покупать можно туры, круизы или бронировать отели в России. Минимальная продолжительность тура или бронирования отеля - два дня.

Для круизов будет действовать особый период. Отправиться в путешествие по воде с кешбэком можно будет с 3 сентября по 24 декабря. Благодаря увеличенному сроку у россиян появится больше возможностей воспользоваться предложениями круизных компаний. Все предложения, доступные в рамках программы туристического кешбэка, размещены на сайте мирпутешествий.рф.

Первые два этапа программы туристического кешбэка прошли в августе и с октября по конец декабря 2020 года. На третьем этапе продавались туры на весну с 18 марта по 15 июня. Отправиться в поездку можно до 30 июня включительно. В апреле в Послании Федеральному Собранию президент России предложил продлить как минимум до конца года программу туристического кэшбэка для путешествий по стране.

За первые два этапа туристического кешбэка туристы приобрели туры на 6,5 миллиарда рублей. Было выплачено компенсаций на 1,2 миллиарда рублей. Итоги третьего этапа программы в Ростуризме еще не подвели. Но, по данным ведомства, на начало июня кешбэком уже воспользовалось 1,2 миллиона человек. При этом всего с начала программы участие в ней приняли около 1,5 миллиона человек.