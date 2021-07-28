Путин считает, что надо наградить участников строительства тоннеля на БАМе

Владимир Путин поддержал идею наградить сотрудников РЖД и строителей, принимавших участие в сооружении второго Байкальского тоннеля. С инициативой выступил министр транспорта РФ Виталий Савельев, предложив наградить "как сотрудников РЖД, так и строителей, потому что сделана великолепная работа в кратчайшие сроки".

"Согласен. Представьте предложения. С удовольствием это сделаю. Вы правы, так и надо сделать", - согласился президент.

В среду по видеосвязи Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю.