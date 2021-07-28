Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю

Новости

Дзюдоист Игольников уступил в матче за бронзовую медаль Олимпиады 14:35
День города в Омске из-за коронавируса перенесли на сентябрь 14:28
В Петербурге не дали снести уникальное здание-холодильник 14:23
Павлюченкова и Рублев вышли в четвертьфинал Олимпиады в миксте 14:21
Захарова заявила о двойных стандартах Запада в вопросах законотворчества 14:17
Путин считает, что надо наградить участников строительства тоннеля на БАМе 14:16
В Новосибирске экс-сотрудника ФСИН осудили за взятку от заключенного 14:12
В Татарстане разрешили арендовать землю для экотуризма без торгов 14:11
На Урале женщина отсудила 290 тысяч за холодильник с неработающим Wi-Fi 14:10
В Петербурге вынесли первый приговор за сбитого электросамокатом ребенка 14:07
Оздоев выбыл из строя на срок до трех месяцев 14:05
В Мадриде обязали школьников использовать маски в новом учебном году 14:05
В ЕР предложили ввести новый стандарт медпомощи 13:59
За голосованием заключенных установят общественный контроль 13:55
Прокуратура Петербурга проверит ЧП с детьми-инвалидам на площадке ЖК 13:51
Петр Толстой поддержал назначение Светланы Разворотневой советником мэра Москвы по вопросам ЖКХ 13:43
Исинбаева: Думаю, каким видом спорта заняться, чтобы выступить на ОИ-2024 13:43
Россельхознадзор отменил запрет на поставки табачного сырья из Бразилии 13:41
Исинбаева: Медведев все правильно сделал, зачем задавать глупые вопросы 13:39
Тарпищев посоветовал Медведеву не реагировать на провокации на Олимпиаде 13:31
Шойгу: Российско-белорусские учения "Запад-2021" носят оборонительный характер 13:28
"Северный поток-2" построен на 99 процентов 13:26
Президенты РФ и Словении договорились учредить день дружбы двух стран 13:24
Раймонд Паулс отпраздновал юбилей и хочет уйти со сцены 13:22
Apple закрыла важную уязвимость на своих устройствах 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" - пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
28.07.2021 13:55
Рубрика: Власть

Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин в среду по видеосвязи дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю.

"Разрешаю", - сказал президент, после чего движение было запущено.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Путин предложил подумать о создании новой кольцевой дороги вокруг Петербурга

Он отметил, что это важное событие как для транспортной отрасли страны, так и для всей экономики России.

"Безусловно, это откроет новые возможности для бизнеса, для увеличения грузоперевозок на восточном полигоне в целом. Дополнительный импульс получат экономика и социальная сфера целого ряда регионов Сибири и Дальнего востока", - сказал Путин. Он пообещал, что в стране продолжит формироваться современная транспортная инфраструктура по всей России.

"Будем строить аэропорты, морские терминалы, развивать автомобильную и железнодорожную сеть", - заверил глава государства. По его словам, с вводом нового тоннеля пропускная способность ключевых железнодорожных магистралей России существенно возрастет в разы.

Отметим, что новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный - в Бурятии.

РЖД нужно примерно 10 дней для полного восстановления движения, рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

"При этом сейчас все ограничения по погрузке в восточном направлении на сети сняты", - добавил он.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Бурятия СФО Иркутская область РГ-Видео

Главное сегодня

В Госдуме не нашли логику в заявлениях Байдена о выборах
ЦИК: На выборы в Госдуму уже зарегистрированы почти 2,5 тысячи кандидатов
Шойгу рассказал о мерах в связи с ростом активности террористов в Афганистане
"Северный поток-2" построен на 99 процентов
S7 запустит новый лоукостер
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому