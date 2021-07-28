Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю

Владимир Путин в среду по видеосвязи дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю.

"Разрешаю", - сказал президент, после чего движение было запущено.

Он отметил, что это важное событие как для транспортной отрасли страны, так и для всей экономики России.

"Безусловно, это откроет новые возможности для бизнеса, для увеличения грузоперевозок на восточном полигоне в целом. Дополнительный импульс получат экономика и социальная сфера целого ряда регионов Сибири и Дальнего востока", - сказал Путин. Он пообещал, что в стране продолжит формироваться современная транспортная инфраструктура по всей России.

"Будем строить аэропорты, морские терминалы, развивать автомобильную и железнодорожную сеть", - заверил глава государства. По его словам, с вводом нового тоннеля пропускная способность ключевых железнодорожных магистралей России существенно возрастет в разы.

Отметим, что новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный - в Бурятии.

РЖД нужно примерно 10 дней для полного восстановления движения, рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

"При этом сейчас все ограничения по погрузке в восточном направлении на сети сняты", - добавил он.