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28.07.2021 17:08
Рубрика: Легковые авто

Рамный внедорожник Haval H9 обновился: другая передняя часть и салон

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Компания Haval готовится к премьере обновлённого внедорожника H9, который обзавёлся новой передней частью и пересмотренным салоном.

Фото: Пресс-служба Haval
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Решётка радиатора сменила горизонтальные ламели на вертикальные. Бампер получил другую пластику, которая коснулась и противотуманных фар: круглые были заменены вертикальными секциями с тремя диодными элементами. Задняя часть осталась прежней.

В салоне программа изменений свелась к новой центральной консоли: увеличившаяся диагональ дисплея мультимедиа потребовала избавления от "лопухов" дефлекторов, которые были перенесены под экран, и этот ансамбль получил хромированную окантовку.

Силовой агрегат не изменился: в Китае Haval H9 продаётся с 224-сильным двухлитровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач.

В России цена на полноприводный рамный внедорожник стартует от 2 750 000 рублей. Haval H9 можно купить с 218-сильным бензиновым мотором или 190-сильным дизелем. Оба работают в паре с АКП.

Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn
#Haval