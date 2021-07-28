Москвичи проверят систему онлайн-голосования

Представители Общественного штаба, которые в сентябре будут следить в Москве за выборами трех уровней, в присутствии телекамер и журналистов сегодня разделят на несколько частей ключ дистанционного электронного голосования: элементы зашифрованного кода запишут на флеш-карты и передадут хранителям. Это нужно для тестирования системы, которое пройдет с 29 по 30 июля.

В Москве, напомним, предстоящей осенью помимо выборов в Госдуму, пройдут довыборы депутатов гордумы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Отдать свой голос жители столицы смогут как на привычном избирательном участке, так и онлайн. Систему дистанционного голосования по традиции протестируют. Проверка, запланированная на конец июля, пройдет уже в седьмой раз. Регулярные тесты, отмечают в Общественном штабе, помогают вовремя выявлять и устранять недочеты, а также делать систему удобнее и проще для пользователей. Принять участие в проверке смогут все совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru. Дополнительно регистрироваться не нужно. Голосование откроется в 08.00 29 июля и продолжится до 20.00 30 июля. Горожан спросят, представители каких профессий, непосредственно контактирующие с гражданами, должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19. При условии, что у них нет медотвода. Также участники выскажутся, куда, по их мнению, город должен вкладывать больше средств: в развитие общественного транспорта или инфраструктуры для личных автомобилей.

13 тысяч наблюдателей уже записались на осенние выборы

По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, участников онлайн-голосования ждет несколько новшеств, их и собираются проверить. Если они не дадут нужного эффекта, на голосовании они использоваться не будут, подчеркнули в штабе. В первую очередь планируется протестировать функцию отложенного голосования. Если в процессе что-то пойдет не так, например случится технический сбой, то человек сможет вернуться позже и отдать голос. Эта технология должна помочь побороть и возможные случаи принуждения работодателем к голосованию - избиратель может снова войти в систему, изменив свое решение. Разработчики собираются проверить также работоспособность системы навигации между бюллетенями и голосового помощника для слабовидящих.

Вместе с жителями города проверять систему будут и хакеры. Тот, кому удастся взломать московскую систему онлайн-голосования, получит два миллиона рублей. После завершения теста специалисты изучат все попытки взлома, чтобы сделать систему еще более безопасной. Примечательно, что в 2019 году подобрать ключик никому не удалось, поэтому призовой фонд разделили между журналистами, которые освещали работу Общественного штаба и сам процесс голосования. За сентябрьскими выборами будут следить общественные наблюдатели. На данный момент набрано более 13 тысяч человек. Около половины из них наблюдали за выборами в прошлые годы, а значит, опыт у них есть. Большинству записавшихся в этот раз от 20 до 35 лет. Самому старшему - 91 год. Обучение уже идет. Семинары и лекции проводят преподаватели национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Наблюдатели, уверены в штабе, должны знать не только свои обязанности, но и свои права. К выборам планируется запустить и приложение для наблюдателей.