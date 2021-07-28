Пассажиропоток аэропортов Москвы в июне вырос в четыре раза

Пассажиропоток московских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково в июне вырос в 3,9 раза в сравнении с этим же месяцем прошлого года - до 7 миллионов человек, сообщает агентство "Прайм".

За январь-июнь рост составил 43,1% - до 30,2 миллиона человек. Интенсивность авиаперевозок в аэропортах Москвы растет в связи с тем, что открываются новые туристические направления, также возобновляется регулярное авиасообщение с рядом стран.

На внутренних направлениях за июнь московские аэропорты нарастили перевозки в 3,3 раза - до 5,9 миллиона человек, на международных - в 23,5 раза (1,2 миллиона).

За первое полугодие пассажиропоток внутренних рейсов вырос на 94,2% (до 25,2 миллиона), а на международных направлениях снизился на 38,6% (до 4,9 миллиона).

Данные об объемах перевозок через аэропорты Московского авиационного узла размещены на сайте Росавиации.