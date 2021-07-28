Под Ярославлем открыли памятник погибшим от COVID-19 медикам

В Ярославской области установили памятник врачам и медсестрам, погибшим в борьбе с пандемией коронавируса.

Гранитный мемориал появился на территории ЦРБ в Переславле-Залесском. По данным департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, в регионе погибли, заразившись при оказании помощи пациентам, одиннадцать врачей, медсестер и санитаров. В частности, в Переславской ЦРБ погибли трое.

- За время пандемии выплаты у нас получили больше 3,5 тысячи медицинских работников, контактировавших с больными COVID-19. К сожалению, 11 специалистов, несмотря на все предпринятые усилия, не смогли справиться с болезнью, полученной во время исполнения своих служебных обязанностей, и погибли, - сообщил о потерях на открытии памятника директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов. - На мой взгляд, этот памятник очень важен. Это символ нашей общей благодарности тем людям, которые остались и остаются до конца верны долгу и своей профессии.

По словам главного врача Переславской ЦРБ Кирилла Харчикова, решение об установке памятника коллектив больницы принял еще в прошлом году.

- Мы понимали, что есть такой запрос от общества, медиков и благодарных пациентов, - пояснил Кирилл Харчиков. - Очень хотелось, чтобы было место, куда любой горожанин, сотрудник или ветеран больницы мог прийти и почтить память тех, кто отдал свои жизни в борьбе с ковидом, а также поблагодарить тех, кто сейчас находится на боевом посту.

В облздраве уточнили, что памятник был изготовлен на средства благотворителей.