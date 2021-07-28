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28.07.2021 08:02
Рубрика: Происшествия

На Сахалине лесной пожар вплотную подошел к поселку

Текст: Ольга Коваль
Фото: Андрей Сорокин/ЯСИА Фото: Андрей Сорокин/ЯСИА
Фото: Андрей Сорокин/ЯСИА

Лесной пожар возник в трех километрах от села Чапаево в Корсаковском районе Сахалинской области.

Фото: РИА Новости
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Как сообщили власти региона в своем Telegram-канале, огнем охвачено около двух гектаров лесных угодий, пламя распространяется по земле. Сейчас на тушении задействованы пять человек, в ближайшее время к ним присоединятся еще 15 огнеборцев из Южно-Сахалинска.

Между тем в региональном управлении МЧС предупредили о том, что пожары могут возникнуть и в других районах области, в частности, в Смирныховском, Долинском, Анивском, Тымовском и Южно-Сахалинске. Причина - 35-градусная жара, установившаяся на острове, и отсутствие дождей. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится еще как минимум три дня.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Лесные пожары

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