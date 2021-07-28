В Хабаровском крае предупредили о новом паводке

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края опять готовятся к паводку. Из-за сильных дождей вновь разлилась река Бурея.

Как сообщили в краевом управлении МЧС, к 28-30 июля ее уровень вблизи села Усть-Ниман повысится на 2-4 метра - до отметок 850-980 сантиметров. Опасной здесь считается отметка 1100 см. Это может привести к подтоплению дорог и приусадебных участков в селах Ургал и Усть-Ургал, которые только на прошлой неделе освободились от воды.

В Хабаровском районе вышла из берегов река Урми. По прогнозам гидрологов, к 28-29 июля ее уровень у села Кукан может подняться до отметок 780-830 см. Однако местным жителям волноваться не стоит, спасатели говорят, что этот паводок угрозы для населенного пункта не представляет.

Напомним, в середине июля Верхнебуреинский район пережил мощное наводнение. Тогда разлившаяся из-за обильных осадков Бурея затопила около 90 домов в двух поселках, смыла десять мостов. Работы по откачке воды из подвалов и просушке домов ведутся по сей день. Краевые власти уже начали выплачивать компенсации пострадавшим жителям.