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28.07.2021 19:46
Рубрика: Происшествия

Нижегородский суд оставил в силе приговор экс-главе Марий Эл

Текст: Андрей Чугунов

Нижегородский областной суд рассмотрел апелляцию защиты Леонида Маркелова, бывшего главы Республики Марий-Эл, на приговор, вынесенный районным судом в феврале 2021 года. Подсудимого по обвинению во взяточничестве приговорили к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере более 235 миллионов рублей. Экс-глава Марий Эл свою вину не признал.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов не признал вину

Заседания по рассмотрению апелляции несколько раз переносились судом. Сегодня, 28 июля, рассмотрение апелляции состоялось. Суд оставил приговор без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения, передает ТАСС.

Напомним, 24 февраля 2021 года Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приговорил Маркелова к 13 годам колонии и штрафу в размере 235 миллионов 280 тысяч рублей.

По данным следствия, Маркелов получил через посредника от владельца ООО "Птицефабрика Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за незаконное содействие на первоочередное оказание государственной поддержки, а также за общее покровительство по службе. Кроме того, Маркелов обеспечивал свою личную охрану за счет средств республиканского бюджета и незаконно хранил 30 боевых патронов.

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