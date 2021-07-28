СЭГЗ презентовал шаговые двигатели на авиасалоне МАКС-2021

В рамках XV международного авиационно-космического салона в Жуковском "Сарапульский электрогенераторный завод" (СЭГЗ) представил свою продукцию как военного, так и гражданского назначения. Ключевая часть стенда посвящена шаговым двигателям. В чем уникальность этой линейки, как оборонная продукция может использоваться в других отраслях промышленности в интервью "РГ" рассказал главный конструктор предприятия Алексей Поздеев.

Алексей Владимирович, СЭГЗ активно осваивает новые направления, не только по линии оборонно-промышленного комплекса, но и в рамках продукции общегражданского назначения. Что из этого представлено на вашем стенде на МАКС-2021?

Алексей Поздеев: Да, действительно, электрогенераторный завод стремится как сохранить существующие направления, так и развить новые. Благодаря нашим усилиям, усилиям наших клиентов, которые ставят перед нами трудные задачи, и наших друзей-разработчиков, рождаются действительно хорошие, интересные продукты, развивающие номенклатурную линейку предприятия.

Наш стенд на МАКС-2021 состоит из нескольких частей: первая - электрогенераторы и токосъемники, вторая - светотехника и третья - электродвигатели. В первой части стенда представлены авиационные электрогенераторы и токосъемники, в том числе, новинка - торцевой токосъемник ТСВ-3 для авиационного воздушного винта АВ-410. В части, посвященной светотехнике, выставлены перспективные образцы светодиодных фар и сигнальных маяков. Что касается электродвигателей, то можно с уверенностью сказать, что предприятие может освоить любой тип электродвигателя, конечно, есть ограничения по мощности, скорости вращения, массе и габаритам, но это уже технологические ограничения, связанные с характеристиками оборудования. Так, например, в этом году мы освоили и вышли на серийные поставки тяговых асинхронных электродвигателей ДАТ-72 для низкопольных трамваев - это гражданская продукция.

Отдельно стоит отметить шаговые двигатели. На МАКС-2021 представлены двигатели спецприменения, но возможна разработка и освоение шаговых двигателей для изделий гражданского назначения. Шаговые двигатели применяются в ракетном вооружении, космической технике, могут использоваться в робототехнике, авиации, в частности, в беспилотниках.

В чем заключается преимущество шаговых двигателей? И почему важно было организовать их производство на площадке в Сарапуле?

Алексей Поздеев: Преимущества шаговых двигателей - это точность позиционирования, относительная простота управления и отсутствие необходимости устанавливать датчик положения ротора. Наши шаговые двигатели отличает повышенная стойкость к внешним воздействующим факторам. Мы можем предложить как серийно выпускаемые двигатели с шагом от 0,8 до 3 градусов, так и специальные "шаговики", разработанные по требованиям заказчика, с шаговым углом от 30 угловых минут.

Фото: пресс-служба АО "Сарапульский электрогенераторный завод"

Серийные двигатели прошли весь комплекс испытаний. Двигатели выпускаются с военной приемкой. На двигатели с приемкой "5" предоставляется гарантия на весь срок службы.

СЭГЗ - одно из немногих предприятий отрасли, которые сохранили опыт разработки и производства шаговых двигателей. На нашем предприятии есть все необходимое: и конструкторская служба, и технологическая, и вся производственная база для разработки и освоения шаговых двигателей. Здесь наши возможности совпадают с потребностями наших заказчиков.

Помимо шаговых двигателей есть ли продукция, которая изначально предназначалась для оборонного комплекса, но может быть удачно переориентирована и на гражданский рынок?

Алексей Поздеев: Нам интересны такие отрасли как автомобилестроение, нефтегазовый сектор и железнодорожный транспорт. В свою очередь и наша продукция может заинтересовать этих потребителей. Можно привести в пример генераторы, которые изначально предназначались для авиации, а позже заинтересовали нефтегазовые предприятия. В этом году на стенде представлен вентильно-индукторный генератор на 120 кВА, который в перспективе может применяться в разных отраслях.

Шаговые двигатели применяются в ракетном вооружении, космической технике, могут использоваться в робототехнике, авиации, в частности, в беспилотниках. Фото: пресс-служба АО "Сарапульский электрогенераторный завод"

В прошлом интервью "РГ" вы говорили о грядущем буме электротранспорта. Сохраняется ли этот тренд? И как в развитии электротранспорта участвует СЭГЗ?

Алексей Поздеев: Я по-прежнему уверен, что электротранспорт - неизбежное будущее, и причина тому не только экологические аспекты. Москва все больше использует электротранспорт, за ней подтянутся и регионы. Большинство мировых автопроизводителей выпустили гибриды, у многих уже есть полностью электрические версии. СЭГЗ на сегодняшний день участвует в изготовлении стартеров-генераторов для автомобилей AURUS, двигателей ДАТ-72 для низкопольных трамваев. Мы и в дальнейшем намерены развивать линейку тяговых двигателей. Наш опыт и возможности позволяют это делать.

Каких результатов вы ожидаете от участия в МАКС-2021 и какие договоренности уже достигнуты?

Алексей Поздеев: С партнерами мы обговорили перспективы разработок и поставок наших двигателей, генераторов для нужд авиации. Уже заключены контракты и на опытно-конструкторские работы по созданию новой техники, и на поставки ранее освоенной серийной техники. Участие в подобных выставках всегда оправданно и очень вдохновляет.

Материал подготовлен в сотрудничестве с АО "СЭГЗ"