День города в Омске из-за коронавируса перенесли на сентябрь

На совещании оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Омской области было решено перенести празднование Дня города в областном центра на сентябрь.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, главный санитарный врач региона Александр Крига оценил эпидемиологическую ситуацию как неблагополучную. Заболеваемость омичей COVID-19 имеет тенденцию к росту. Для того, чтобы не допустить резкого скачка, оперштаб поддержал решение о продлении масочного режима до 31 августа и сохранении запрета на массовые мероприятия.

В связи с этим празднование Дна города в Омске перенесли на 12 сентября. Как минимум до конца августа будут проводиться и контрольные мероприятия по соблюдению ограничительных мер. Проверки по соблюдению масочного режима в транспорте планируется даже усилить. На заседании оперативного штаба также обсудили ход прививочной кампании.

- Омская область в числе лидеров по темпам прививочной кампании в Сибирском федеральном округе, но, тем не менее минздраву поручено увеличить темпы вакцинации, - подчеркнул губернатор Александр Бурков. - Рекомендую омичам обращаться напрямую в поликлиники, чтобы оперативно получать курс вакцинации. Запас вакцины есть. У нас в наличии более 50 тысяч доз. Проблем и системных сбоев быть не должно.

В текущем месяце регион получил 168 тысяч доз вакцины от COVID-19, первый компонент поставили уже 436 тысяч жителей региона, а полный курс вакцинации прошли свыше 303 тысяч человек.