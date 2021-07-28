Иркутск накрыло дымом от лесных пожаров в Якутии

В управление МЧС по Иркутской области в среду поступили данные от единых дежурно-диспетчерских служб о задымленности в ряде районов. Космический мониторинг показал, что воздушные массы, двигавшиеся вдоль побережья Байкала со стороны Якутии, дошли до центральной части Приангарья.

В результате дым от природных пожаров в Республика Саха окутал Иркутск и еще пять населенных пунктов. Утром в столице региона, а также в поселке Нижний Кочергат, селах Большое Голоустное, Малое Голоустное, Урик, Хомутово верхние слои атмосферы были задымлены, сообщили в главке МЧС.

Случаев высокого загрязнения воздуха и превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ пока не зафиксировано.