К месту нападения медведя на людей под Красноярском направлен вертолет

Следственно-оперативная группа отправилась на вертолете в природный парк "Ергаки" на юге Красноярского края, где медведь накануне напал на туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК.

Напомним, 27 июля в районе девяти озер хребта Араданский четыре туриста, отправившиеся в спортивный поход, столкнулись с опасным хищником. Трем членам группы удалось спастись, одного медведь унес в лес.

Тело до сих пор не найдено, поэтому в правоохранительных органах говорят, что гибель человека пока нельзя считать официально подтвержденной.