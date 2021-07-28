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28.07.2021 09:25
Рубрика: Происшествия

Перекрытия дома при взрыве газа в Барнауле не обрушились

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
При взрыве газа обрушилась стена, разделяющая квартиры из разных подъездов. Фото: Пресс-служба администрации Барнаула При взрыве газа обрушилась стена, разделяющая квартиры из разных подъездов. Фото: Пресс-служба администрации Барнаула
При взрыве газа обрушилась стена, разделяющая квартиры из разных подъездов. Фото: Пресс-служба администрации Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк на оперативном совещании сообщил, что в пятиэтажном доме, где произошел хлопок газа, перекрытия уцелели. "После детального обследования станет ясно, смогут ли люди вернуться в свои квартиры", - подчеркнул он.

Фото: Пресс-служба администрации Барнаула
Названа возможная причина взрыва газа в барнаульской пятиэтажке

Специалисты уже приступили к обследованию пострадавшего дома. Обрушения перекрытий, по словам мэра, они не выявили. "Сейчас нам важно точно оценить в каком состоянии находится здание, чтобы принять решение о его дальнейшем использовании. В зависимости от вердикта специалистов мы либо разрешим людям вернуться в свои квартиры, либо эвакуируем их в пункты временного размещения", - пояснил Вячеслав Франк.

На всякий случай в Барнауле уже готовят пункт временного размещения для приема жителей пострадавшей "хрущевки".

Напомним, что 28 июля в доме на улице Молодежная, 37 произошел хлопок бытового газа. Были эвакуированы жильцы 3 и 4 подъездов. Пострадала 69-летняя хозяйка квартиры, где взорвался газ. А также семилетняя девочка, живущая через стенку - на нее обрушилась стена, разделяющая квартиры.

Пожилая женщина доставлена в ожоговый центр - пострадавшая получила ожоги примерно 35 процентов тела. А вот состояние девочки медики оценили как удовлетворительное. "Сначала у нее подозревали сотрясение мозга и доставили с больницу скорой помощи. Но после обследования этот диагноз не подтвердился и ребенок был отпущен домой", - отметили в региональном минздраве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул Взрывы газа в домах

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