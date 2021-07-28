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28.07.2021 08:30
Рубрика: Происшествия

Названа возможная причина взрыва газа в барнаульской пятиэтажке

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Хлопок газа вынес в квартире все окна, обшивку балкона и балконную дверь. Фото: Пресс-служба администрации Барнаула Хлопок газа вынес в квартире все окна, обшивку балкона и балконную дверь. Фото: Пресс-служба администрации Барнаула
Хлопок газа вынес в квартире все окна, обшивку балкона и балконную дверь. Фото: Пресс-служба администрации Барнаула

Следственные органы начали проверку по факту хлопка бытового газа на пятом этаже "хрущевки" в Барнауле. По предварительной версии, причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования, сообщили в региональном СК.

В новосибирской многоэтажке произошел взрыв газа

Как пояснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева, в квартире, где произошел хлопок газа, пострадала 69-летняя хозяйка. Также при обрушении конструкции стены травмы получила семилетняя девочка из соседней квартиры. Обе они госпитализированы. У девочки незначительные ушибы, но врачи все же решили понаблюдать за ней в условиях стационара.

- По предварительным данным, хлопок мог произойти из-за неисправности газового оборудования, - отметили в региональном следкоме. - Следователям предстоит установить все обстоятельства и причины данного происшествия. Кроме того, в ходе проверки будет дана оценка работы служб, отвечающих за обслуживание газового оборудования.

ЧП в доме по улице Молодежная, 37 произошло 28 июля примерно в девять утра по местному времени. На место оперативно прибыли спасатели, медики, коммунальные службы. Из-за хлопка газовоздушной смести в квартире на пятом этаже обрушилась стена, выбиты двери и стекла на балконе. "Но пожара при этом не возникло", - отметили в МЧС.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул Взрывы газа в домах

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