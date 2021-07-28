Планы строительства метро в сибирских городах скорректируют

Проект строительства метро в Красноярске получит федеральную поддержку. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подтвердил это на встрече с губернатором Красноярского края Александром Уссом. Правда, объем финансирования из бюджета страны будет меньше, чем тот, на который рассчитывают региональные власти. Корреспонденты "РГ" выяснили, каковы перспективы развития подземки в других сибирских городах.

Экологи довольны

История с красноярским метрополитеном тянется еще с 1990-х годов. Несколько лет назад о том, что подземка краевой столице необходима, заявил президент России, после чего многие сочли, что вопрос уже решен. Но не тут-то было. Сначала модернизированный проект строительства никак не мог пройти главгосэкспертизу. Затем пришел коронавирус.

Начало работ (при условии поступления федеральных средств) планировали на лето этого года, потом - на 2022-й. Наконец, конкретные сроки вообще перестали называть.

В марте глава Красноярска Сергей Еремин (кстати, бывший в 2012-2017 годах главой краевого минтранса) выступал перед горсоветом с отчетом о работе в 2020 году. Естественно, депутаты задали и вопрос: "А что с метро?" На что градоначальник после долгой паузы ответил: "Не знаю". И добавил, что обсуждать с федеральными властями условия финансирования можно только имея на руках утвержденную проектно-сметную документацию. А пока ее нет, и говорить не о чем.

Новый виток переговоров в Москве показал, что все упирается в стоимость. Сумма, о которой ранее шла речь - 120 миллиардов рублей, - руководство страны категорически не устраивает.

- Проект еще не доработан, я дал поручение в течение двух недель представить новое техзадание, которое предполагает уменьшение стоимости строительства. Метро должно начать работу не позже 2025-го, но его реально пустить уже в 2024-м, - отметил Марат Хуснуллин.

По словам губернатора Александра Усса, стоимость надо сократить на 20-30 процентов. Для чего, видимо, придется уменьшить глубину залегания трассы с 60 на 25 метров, а также предусмотреть укороченные составы. Изменение глубины, кстати, активно приветствуют экологи. Ранее они заявляли, что на шестидесяти метрах есть опасность выбросов радона.

- Уверенность, что метро будет открыто к 2024-му, максимум к 2025 году, сегодня очень высока. Будет создана рабочая группа, в рамках которой предполагается определить специальные технические условия для снижения стоимости строительства метрополитена. Красноярский край как регион-донор, который ежегодно направляет в федеральный бюджет порядка 600 миллиардов рублей, рассчитывает на финансовое содействие. Помимо этого, край обладает очень хорошим кредитным рейтингом - мы серьезно сократили государственный долг и вполне можем претендовать на инфраструктурные кредиты, - подчеркнул Александр Усс.

Отметим, что первая очередь метрополитена - шесть станций. Вторая - еще три. Частично он будет наземным. На правом берегу Красноярска метро планируется комбинировать со скоростным трамваем.

Станция без пути

В Новосибирске последний раз новую станцию метро (тринадцатую по счету) открыли еще в 2010 году. Строительство активизировалось только после того, как Новосибирск был выбран местом проведения основных соревнований Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Благодаря этому регион получил серьезную федеральную поддержку на строительство крупных инфраструктурных объектов, в том числе станции метрополитена "Спортивной".

"Спортивная" изначально была в плане Ленинской линии как промежуточная между ныне действующими станциями "Речной вокзал" и "Студенческая", но долгие годы оставалась только на бумаге. Поэтому сейчас возводится только станция, без увеличения протяженности подземного пути. Стоимость всего станционного комплекса составляет 2,7 миллиарда рублей. Срок сдачи намечен на лето 2022 года.

Между тем губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что региональные власти намерены привлечь бюджетные инфраструктурные кредиты, о которых президент России говорил в послании Федеральному Собранию РФ, в том числе на продление второй линии метрополитена - Дзержинской. Здесь, кроме прокладки тоннеля, запланировано до 2030 года ввести в эксплуатацию новые станции "Молодежную" и "Гусинобродскую", а в перспективе и третью - "Автовокзал". На это потребуется не менее 18,5 миллиарда рублей. Ни областной, ни тем более муниципальный бюджеты такую сумму не потянут.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что проектная документация достройки Дзержинской линии направлена на госэкспертизу.

Кроме того, в Новосибирской области впервые утверждена программа развития транспортной инфраструктуры, включающая мероприятия по строительству метрополитена. По словам министра транс-порта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского, наличие утвержденной программы является условием получения дополнительного софинансирования из средств федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры и развитие пассажирского транспорта.

Пустующие тоннели

Куда меньше ясности с перспективами метрополитена в Омске. Сооружать первую ветку, соединяющую спальные районы Левобережья с центром города, начали еще в прошлом веке. И даже возвели метромост. Поезда планировали пустить еще пять лет, назад к 300-летию Омска.

Проект первой очереди подземки протяженностью более семи километров включал пять станций. По данному маршруту поезда могли бы перевозить

190 тысяч пассажиров в сутки. Однако из-за нехватки средств строительство заморозили. Для завершения объектов, в которые уже вложено четырнадцать миллиардов рублей, требуется вдвое больше средств. На ситуации сказались также уход из региона крупного налогоплательщика - компании "Газпромнефть", а также банкротство генерального застройщика - НПО "Мостовик".

Даже в законсервированном состоянии подземка требует приличных вложений. В последний раз Омская область получала федеральные деньги на метро в 2015 году. Власти региона поставлены перед необходимостью обеспечения безопасности объектов, а это обходится в десятки миллионов бюджетных рублей. К тому же связанная с метростроем неопределенность тормозит дальнейшее развитие города: под строительство подземки зарезервировано 1 400 земельных участков.

Специалисты ломают голову над тем, как использовать пустующие тоннели. Заслуженный профессор университета Пенсильвании (США) Вукан Вучик предложил вариант, совмещающий подземку с наземным скоростным трамваем. Архитектор Альфредо Бриллембург - открыть под землей ночные клубы (по примеру Нью-Йорка). Но инвесторов эти проекты не заинтересовали.

Вице-премьер Марат Хуснуллин во время прямого эфира на своей странице в Instagram отметил, что метро в Омске достраивать нужно, но каким оно будет в итоге - еще предстоит решить, обсудив вопросы оптимизации затрат. "Это дорого, денег не хватает", - признал зампред российского правительства.

Тем временем

В Новосибирске реализовали первый этап проекта "Городская железная дорога". Он направлен на решение транспортных проблем Новосибирской агломерации. Теперь жители отдаленного микрорайона Пригородный Простор всего за полчаса могут доехать с левого берега до центра правобережья города, минуя пробки.

Первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков сообщил, что обсуждал вопрос развития городской электрички с руководителем "Российских железных дорог" Олегом Белозеровым. "Глава РЖД поддерживает этот проект. Надо поработать с правительством России, надеюсь, и оно проект поддержит", - отметил Александр Жуков.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, пока проект реализован "всеми имеющимися у нас возможностями". "По следующим станциям предстоят большие капвложения, здесь требуется государственное решение", - подчеркнул глава региона.