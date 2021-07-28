В Барнауле ввели режим ЧС и стали устранять последствия взрыва в доме

Спасатели уже устанавливают подпорки, чтобы несущие конструкции в пострадавшей квартире не обрушились. Фото: Пресс-служба администрации Барнаула

Кроме того, из городского бюджета выделено около пяти миллионов рублей на восстановление трех разрушенных взрывом квартир и помощи пострадавшим жильцам. Глава города Вячеслав Франк поручил районным властям незамедлительно начать работы на месте аварии и провести их в кратчайшие сроки.

Эксперты, которые провели визуальную оценку технического состояния здания, пришли к выводу, что его можно эксплуатировать дальше за исключением трех квартир, пострадавших от взрыва. Поэтому жильцы двух подъездов, эвакуированные после хлопка газа, уже вернулись домой.

По словам главы администрации Железнодорожного района Михаила Звягинцева, чтобы не допустить дальнейшее обрушение конструкций, в первую очередь нужно демонтировать два оконных проема и перемычки в квартире, где произошел хлопок, а также раскрепить плиты перекрытия пятого этажа в этом же помещении.

Управляющая компания вместе с сотрудниками городского управления по делам ГОЧС уже убрали оконные блоки и балконные ограждения и сейчас устанавливают подпорки под плиты перекрытий. Кроме того, коммунальщики восстановили газоснабжение и электроснабжение всех квартир, кроме пострадавшей от взрыва.

По оценке заместителя председателя городского комитета ЖКХ Алексея Пахоменко, на подготовку проектно-сметную документации может уйти до десяти дней, после чего можно начать работы по восстановлению жилых помещений.

Напомним, 28 июля примерно в 9:00 в доме на улице Молодежная, 37 произошел хлопок бытового газа. Госпитализированы 69-летняя хозяйка квартиры и семилетняя девочка, живущая через стенку, на которую обрушилась стена между квартирами. Пожилая женщина в тяжелом состоянии доставлена в ожоговый центр с ожогами 35 процентов тела, а ребенок почти не пострадал и после обследования был отпущен из больницы.

Справка "РГ"

Пятиэтажный, кирпичный, четырехподъездный дом по улице Молодежной, 37 в Барнауле был построен в 1966 году. Сейчас в нем три нежилых помещения и 77 квартир, в которых проживает 107 человек. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и газового оборудования в пострадавшей квартире, по данным администрации города, проводилось в марте 2021 года.