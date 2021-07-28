В СК рассказали о состоянии ребенка, выброшенного из окна в Бийске

Трехмесячная девочка, которую жительница Бийска выбросила из окна седьмого этажа, получила серьезные травмы, однако состояние ее не смертельное, сообщили следователи. Как передает РИА Новости, женщина, выпавшая вслед за ребенком, находится в тяжелом состоянии.

По словам представителей регионального Следственного управления СКР, маленькая девочка находится в больнице, однако не в реанимационной палате. У нее диагностированы ушибы. Ее мать - в хирургическом отделении. О мотивах поступка бийчанки пока ничего не известно, ее допрос еще не проводился из-за тяжелого состояния.

Тем временем, следователи ведут работу в рамках уголовного дела, возбужденного сразу после происшествия по статье о покушении на убийство малолетнего. Известно, что женщине 33 года, она воспитывает двоих детей.