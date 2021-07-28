Для школ искусств Якутии и Коми закупают музыкальные инструменты

В поселке городского типа Нижний Одес под Ухтой (Республика Коми) проживают около девяти тысяч человек. У местной ребятни один из главных центров притяжения - детская школа искусств.

Недавно сюда привезли барабанную установку, гитару, домру, аккордеон, баян, пианино и рояль. По словам директора школы Галины Кириленко, музыкальные инструменты не обновляли уже больше 30 лет. А это серьезная проблема, ведь программы подготовки здесь близки к профессиональным.

Новые инструменты появились и в детской школе искусств города Печоры. До конца года их привезут детям в Усинск, Ухту и Визингу. Закупка новых инструментов в рамках нацпроекта "Культура" для музыкальных школ поселков и небольших городов продолжается в Коми несколько лет. Региональные власти рассчитывают, что такое обновление позволит увеличить число учеников минимум на 10 процентов.

В Якутии с 2019 года обновили оборудование и музыкальные инструменты восемь детских школ искусств. В этом - более 50 миллионов рублей предусмотрено на оснащение еще девяти школ. Две из них - в арктических Верхнеколымском и Верхоянском районах.

Доставлять в Арктику (да и вообще в Якутию) хрупкие музыкальные инструменты непросто. Приходится несколько раз перегружать их с одного вида транспорта на другой.

Когда реализация нацпроекта только началась, три фортепиано везли в арктический поселок Черский сначала на поезде, а затем на судах по Лене и далее - по Севморпути. По словам министра культуры и духовного развития Якутии Юрия Куприянова, поставки будут идти до глубокой осени.

А в городе Уварове Тамбовской области оборудовали виртуальный концертный зал в детской школе искусств. Здесь будут показывать выступления оркестров и солистов из ведущих филармоний страны - в прямом эфире или в записи.

На 2,5 миллиона рублей, выделенных по нацпроекту "Культура", зал оснастили качественным звуковым и световым оборудованием, купили проектор, экран и микшерный пульт, удобные стулья. Провели высокоскоростной интернет. "Посещать концерты смогут не только наши ученики, но и другие уваровцы", - рассказала директор детской школы искусств Юлия Артюкова.

В этом году школа получила 3,5 миллиона рублей на покупку инструментов, компьютеров, интерактивных досок, хореографических станков. Ранее в регионе открыли виртуальные концертные залы на базе театров в Мичуринске и Тамбове. До конца года появится еще один - в детской школе искусств Котовска.