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28.07.2021 10:02
Рубрика: Общество

На Кубани ценами на "борщевой набор" займутся многодетные родители

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 169(8520)
На Кубани и в других регионах резко взлетели цены на самые ходовые продукты питания. По данным Краснодарстата, существеннее всего с января по апрель 2021 года подорожали картофель (аж на 38 процентов), морковь и репчатый лук. И хотя с наступлением лета стоимость овощей несколько стабилизировалась, эта тема остается самой обсуждаемой среди людей.
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Эксперт оценил меры властей по снижению цен на овощи "борщевого набора"

Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова, приехав в кубанскую столицу, решила составить собственное мнение о ценах на основные продукты питания, в частности на так называемый "борщевой набор". И вместе с одной из многодетных мам отправилась на центральный рынок.

- Как многодетную мать, вопрос цен на основные продукты меня очень волнует, - рассказала журналистам детский омбудсмен. - На рынке все выглядит аппетитно. И особенно порадовало, что все это - продукция фермеров. По ценам: порядка 50 рублей - за морковь, порядка 30-35 рублей - за картофель. Они в целом понятные. Но что важно, доступность так называемого "борщевого набора" находится на особом контроле у президента. Необходимо на местах постоянно мониторить ситуацию. Поэтому мы предложили собрать группы народного контроля, родительского контроля, чтобы находиться в курсе происходящего.

Как известно, перед Федеральной антимонопольной службой (ФАС) поставлена задача отследить цены на овощи "борщевого набора" в торговых сетях. 21 июля на совещании с правительством Владимир Путин выслушал доклад вице-премьера Виктории Абрамченко о повышении цен на томаты, огурцы и овощи "борщевого набора" выше сезонных колебаний. "Должны создавать условия для прямого доступа сельхозпроизводителей до торговых мест, создавать их нужно. Ярмарки, как угодно можно назвать. Но нужно активнее работать", - сказал президент.

"Торговые сети работают по принципу: им - прибыль, а нам, фермерам, - все издержки"

На Кубани фермерам открыта "зеленая улица" для торговли на рынках и ярмарках. Как сообщили в краевом департаменте потребительской сферы, по данным на конец июля, в крае работает 871 ярмарка, из которых 134 - придорожные. Для торговли создано 49 тысяч мест, 19 тысяч из них - свободны.

- Проблема в том, что фермерам просто некогда заниматься торговлей, - говорит зампредседателя Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств Кубани Петр Емельянов. - Ведь их задача - вырастить продукцию. А на рынках торгуют "перекупом", как мы говорим. Они берут овощи прямо с поля и продают по ценам, которые сами устанавливают. Мы можем их регулировать только в фермерских кооперативах, но доступа в крупные сетевые магазины практически не имеем. Торговые сети работают по принципу: им - прибыль, а нам, фермерам, - все издержки. Только изменив этот принцип, можно кардинально переломить ситуацию.

Фото: iStock
Минсельхоз сообщил о снижении цен на овощи "борщевого набора"

Семья с детьми, пожилой человек, кто бы то ни был - не должен сбивать ноги в поисках дешевого товара. У него должна быть возможность прийти в одно место и купить все, что ему необходимо, - качественные продукты по доступной цене, - уверена Анна Кузнецова, отметив также, что в среднем цены на базовые продукты питания на рынке Краснодара, где представлена в основном фермерская продукция, ниже, чем в магазинах.

Также омбудсмен считает необходимым организовать мониторинг цен, в котором могли бы принять участие родители - главные эксперты по ценам и качеству продуктов. Такой мониторинг можно было бы начать как раз с Кубани.

"Народный контроль", по мнению Кузнецовой, позволил бы оперативно реагировать на случаи резкого роста стоимости тех или иных базовых продуктов питания. Она предложила создать в Краснодарском крае пилотные для России группы, которые будут отслеживать цены на "борщевой набор". В них, по мнению детского омбудсмена, должны войти не только специалисты, эксперты и представители различных ведомств, но и родители, поскольку они лучше всех знакомы с реальным положением с ценами.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Цены на продукты

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