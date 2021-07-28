Жителя Кубани отправили под домашний арест за избиение полицейского

В Краснодаре суд принял решение отправить под домашний арест 36-летнего жителя краевой столицы, который 12 июля напал на полицейского. Ситуация получила общественный резонанс после публикации видеозаписи, где на асфальте лежит мужчина, а несколько человек называют его "майором", севшим пьяным за руль. После этого один из участников видео ударил лежащего на земле. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю, уголовное дело завели по пункту "д" части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений".

- На улице Гидростроителей около продуктового магазина между обвиняемым и 39-летним оперуполномоченным полиции произошел словесный конфликт на бытовой почве, в результате которого мужчина из хулиганских побуждений нанес удары по лицу полицейскому, от которых тот упал, ударившись головой об асфальт. После фигурант похитил служебное удостоверение сотрудника полиции, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Полицейского доставили в больницу, где ему диагностировали вред здоровью средней тяжести. Сейчас следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее, напавшего на полицейского мужчину задержали 14 июля. Пострадавшему поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ссадина головы, перелом правой руки, ушибы головного мозга и позвоночника.