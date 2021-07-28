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28.07.2021 12:47
Рубрика: Происшествия

На Кубани замдиректора компании будут судить за гибель людей на стройке

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю
Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю

В Краснодаре закончили расследование уголовного дела против заместителя директора строительной компании, который отвечал за обслуживание грузоподъемных механизмов, в частности подъемных кранов. В январе при обрушении башенного крана на одной из стройплощадок города погибли два человека. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, мужчина полностью признал свою вину.

Фото: СУ СКР по Новосибирской области
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Следствию удалось установить детали трагедии, случившейся 25 января 2021 года на 1-м Лиговском проезде в Краснодаре. На стройке должен был работать подъемный кран QTZ-80 с максимальной грузоподъемностью до восьми тонн. Замдиректора строительной компании, зная, что монтаж подъемного механизма еще не закончили, допустил к работе на кране 54-летнюю женщину-машиниста.

- Во время выполнения работ произошло разрушение одной из секций мачты башни ввиду превышения грузоподъемности, в результате чего кран вместе с машинистом обрушился вместе с грузом на 68-летнего директора фирмы-субподрядчика, который находился на строительной площадке. Смерть женщины и директора субподрядной организации наступила на месте, - говорится в сообщении СК.

Кроме того, обвиняемый не обеспечил ограждение по периметру зоны монтажной площадки крана и не установил необходимые знаки безопасности и таблички.

Уголовное дело передано в суд. По статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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