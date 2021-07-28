При обыске у сотрудника ГИБДД Таганрога нашли его портрет в форме маршала

В подразделениях ГИБДД Таганрога и Новочеркасска Ростовской области, и в домах руководства автоинспекции, подозреваемых в коррупции, прошли обыски, сообщает РИА Новости.

В одном из домов оперативникам попалась интересная находка - портрет бывшего начальника МРЭО Таганрога в форме маршала Советского Союза. Интересно, что изображенные на картине награды полностью повторяют ордена маршала Александра Василевского.

Кроме того, при обыске обнаружены банковские карты и денежные средства в рублях, долларах и евро. Их количество не уточняется.

Напомним, что Следственный комитет РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудника образовательного учреждения по подготовке водителей автотранспортных средств и местного жителя. Они подозреваются в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, они передали взятку в сумме 190 тысяч рублей должностным лицам таганрогского МРЭО ГИБДД. Взятка предназначалась за успешную сдачу кандидатами в водители практической части экзамена на право управления транспортным средством.