Видео: Слонов из Росгосцирка привезли на отдых в санаторий Сочи

Двое цирковых слонов - 11-летняя Марго и 31-летняя Претти - прибыли в Сочи, чтобы отдохнуть в специальном санатории. Как сообщает RT, проект санатория для животных разработал дрессировщик из старинной цирковой династии Андрей Дементьев-Корнилов.

- Проект разрабатывался более 20 лет. В санатории будут принимать и других животных с возможностью их свободного передвижения по территории. Посетители парка смогут наблюдать за слонами и кормить их под присмотром специалистов, - отметили в RT.

Слонихи будут отдыхать в санатории целых 30 дней, здесь они будут лечиться и отдыхать. В распоряжении животных будет достаточно большая территория с водоемом, травой и деревьями. В день они получают около 150 килограммов фруктов, овощей, каши и другой еды.

Привезли животных на специальном слоновозе, который сделал сам дрессировщик. Это огромный дом на колесах, в котором одновременно могут ехать даже три взрослых слона.

- Мы запустили пилотный проект в соответствии с обновленным законом об обращении с животными. Теперь слоны во время отпуска смогут гулять на природе и купаться, а не сидеть в тесных вольерах. Специальные люди займутся их уходом и подбором рациона питания, - рассказал гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.

Санаторий расположен на территории сафари-парка в Ахштырском ущелье в окружении зеленых гор. Общая площадь составляет десять гектаров.

В прошлом году Марго и Претти уже жили в Кисловодске, когда во время гастролей попали в самоизоляцию из-за пандемии.