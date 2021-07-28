Видео: Слонов из Росгосцирка привезли на отдых в санаторий Сочи

Новости

Названы главные ошибки во время завтрака 17:41
Исследование: После прививки AstraZeneca растет риск образования тромбов 17:39
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Афганистане и на азербайджано-армянской границе 17:38
Лешуков и Семенов вышли в плей-офф турнира по пляжному волейболу на ОИ 17:32
Бастрыкин пообщался по видеосвязи с родными погибших в Казанской гимназии 17:22
Журнал Forbes опубликовал список самых успешных знаменитостей России 17:12
Украина отправит Литве колючую проволоку для обустройства границы с Беларусью 17:12
К тушению лесного пожара возле турецкого курорта привлекли 15 вертолетов 16:54
РФПИ и Гватемала обновили контракт на поставку вакцины "Спутник V" 16:48
Пассажиропоток аэропортов Москвы в июне вырос в четыре раза 16:44
Премьер Пакистана: США испортили ситуацию в Афганистане 16:43
Кравцов: Сбоев в выплатах надбавок за классное руководство не будет 16:21
Китайский штангист Ши Чжиюн победил на Олимпиаде с мировым рекордом 16:00
Банк России рассказал, какие купюры подделывают чаще всего 15:51
ВОЗ: За неделю смертность от коронавируса в мире выросла на 21% 15:48
В Челябинске задержали женщину, делавшую "закладки" вместе с ребенком 15:47
В Совфеде отреагировали на слова Байдена о российском ядерном арсенале 15:46
В Екатеринбурге задержали гулявшего с оружием мужчину 15:42
В Петербурге отреставрируют Медного всадника 15:36
Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии 15:33
Володин направил иностранным коллегам приглашения для наблюдения за выборами в РФ 15:30
Прокуратура вмешалась в историю об избиении челябинского пенсионера 15:30
Организаторы Олимпиады изменили время теннисных матчей после жалоб игроков 15:27
Видео: Исламабад затопило из-за сильных ливней 15:27
Джессика фон Бредов-Верндль выиграла "золото" в соревнованиях по выездке 15:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
28.07.2021 16:35
Рубрика: Общество

Видео: Слонов из Росгосцирка привезли на отдых в санаторий Сочи

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Двое цирковых слонов - 11-летняя Марго и 31-летняя Претти - прибыли в Сочи, чтобы отдохнуть в специальном санатории. Как сообщает RT, проект санатория для животных разработал дрессировщик из старинной цирковой династии Андрей Дементьев-Корнилов.

Фото: Hu Chao/Xinhua via AP
Мигрирующие в Китае слоны стали звездами в интернете

- Проект разрабатывался более 20 лет. В санатории будут принимать и других животных с возможностью их свободного передвижения по территории. Посетители парка смогут наблюдать за слонами и кормить их под присмотром специалистов, - отметили в RT.

Слонихи будут отдыхать в санатории целых 30 дней, здесь они будут лечиться и отдыхать. В распоряжении животных будет достаточно большая территория с водоемом, травой и деревьями. В день они получают около 150 килограммов фруктов, овощей, каши и другой еды.

Привезли животных на специальном слоновозе, который сделал сам дрессировщик. Это огромный дом на колесах, в котором одновременно могут ехать даже три взрослых слона.

- Мы запустили пилотный проект в соответствии с обновленным законом об обращении с животными. Теперь слоны во время отпуска смогут гулять на природе и купаться, а не сидеть в тесных вольерах. Специальные люди займутся их уходом и подбором рациона питания, - рассказал гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.

Санаторий расположен на территории сафари-парка в Ахштырском ущелье в окружении зеленых гор. Общая площадь составляет десять гектаров.

В прошлом году Марго и Претти уже жили в Кисловодске, когда во время гастролей попали в самоизоляцию из-за пандемии.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Видео

Главное сегодня

Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии
Песков: Россия и США вряд ли партнеры, сейчас они оппоненты
ЦИК: На выборы в Госдуму уже зарегистрированы почти 2,5 тысячи кандидатов
В Кремле отвергли обвинения Байдена во вмешательстве в выборы в США
Шойгу рассказал о мерах в связи с ростом активности террористов в Афганистане
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел