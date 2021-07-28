Тысячи медуз вынесло на пляжи Азовского моря после штормов

Необычную концентрацию этих животных, чьи студенистые "капюшоны" достигают 60 сантиметров в диаметре, зафиксировали в районе станицы Голубицкой на Таманском полуострове.

- Медузы обладают высокой чувствительностью к погодным условиям - реагируют на изменение атмосферного давления и перед штормом стараются уйти на глубину. По-видимому, не все успевают это сделать, - рассказал корреспонденту "РГ" заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского госуниверситета Алексей Абрамчук. - После серьезных волнений дезориентированные особи концентрируются у берега в зависимости от формы рельефа дна и течений. Обыкновенно скопление происходит в "застойных" участках - бухтах. Такая ситуация повторяется из года в год (ранее с еще большей частотой мы наблюдали подобную картину вблизи поселков Кучугуры и Пересыпь), и ничего в ней сверхъестественного, поверьте, нет.

В нашем Азово-Черноморском бассейне обитают два вида медуз - ушастая аурелия и корнерот. И если первая, обыкновенно величиной с ладошку, не доставляет хлопот, то вторая медуза с мясистым куполом и пучком толстоватых "щупалец" может навредить человеку. Яд их стрекательных клеток содержит достаточно сильный токсин, вызывающий на коже ожоги, сравнимые с волдырями от крапивы. Это действующее вещество позволяет медузам защититься от врагов и в то же время удачно охотиться, добывая планктон, мальков рыбы. Когда купальщик дотрагивается до животного, клетки срабатывают, выпрыскивая яд, и на теле вспыхивает воспаленный след, который держится до нескольких суток и даже недель.

Даже у погибших животных действенность яда сохраняется в течение продолжительного времени

- Очень важно избегать контакта с медузой, следить за детьми, чтобы они не брали их в руки. Даже у погибших животных действенность яда сохраняется еще в течение продолжительного времени, - добавляет Алексей.

В Сети очевидцы разместили кадры с мест масштабного скопления корнеротов. На одном из видеофрагментов видно, как медузы набиваются в рыболовные сети, как волны выбрасывают их на берег. Море стало похожим на желе, и туристы на азовских курортах даже попытались отгородиться от незваных гостей сетчатыми ширмами-перегородками.

На другой стороне Азовского побережья, к примеру в районе украинского Бердянска, отдыхающие наблюдают еще более массовый прилив морских обитательниц - люди начали жаловаться, что невозможно зайти в воду. Пара-тройка неосторожных движений - и тело охватывает неприятное жжение. Некоторые пытаются решить проблему, закапывая медуз в песок, другие собирают мертвые тушки в строительные тачки, а третьи просто фотографируются с медузами как с трофеем. Впрочем, по словам экспертов, если погода в ближайшее время не изменится, то погибшие особи разрушатся, смешаются с песком и галькой, а живые уйдут на привычную для них глубину. И туристам останется только с удивлением перебирать снимки с корнеротами в телефоне...

Водоросли в цвету

У побережья Анапы вода окрасилась в ярко-зеленый цвет, вызванный активным цветением водорослей. По словам директора Новороссийского учебного научно-исследовательского морского биологического центра Ирины Матасовой, данное явление - тоже ежегодное. В жаркую погоду, когда море успевает хорошо прогреться, водоросли начинают стремительно развиваться и течение относит их к пляжам. Из-за этого вода у берега приобретает неопрятный вид - затягивается пленкой тины, привлекающей различных насекомых и плохо пахнущей. Решить проблему может только регулярная очистка берега механизированным или ручным способом.