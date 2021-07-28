В Крым придет новая волна аномальной жары

Крымское МЧС распространило новое штормовое предупреждение. На фоне действующего режима чрезвычайной пожарной опасности синоптики предупредили об аномально жаркой погоде с 29 июля по 2 августа со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы.

В центре погоды "Фобос" уточняют, что как минимум до воскресенья 1 августа регион окажется в стороне от дождливых атмосферных фронтов, и температура будет постепенно повышаться.

- По нашим прогнозам, стараниями антициклона до конца недели в Крыму ожидается небольшая облачность и полное отсутствие осадков, - уточнили в Фобосе". - Максимальная температура воздуха составит плюс 29-34 градуса, а в степных районах воздух прогреется до плюс 36. В то же время температура воды в прибрежной зоне - в комфортных пределах - плюс 24-27.

Напомним, во время предыдущей жаркой недели на полуострове дважды - 19 и 20 июля - были побиты температурные рекорды прошлых лет. В Симферополе метеостанция в районе аэропорта зафиксировала максимум 36,8 градуса.