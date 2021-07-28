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28.07.2021 14:00
Рубрика: Общество

В Симферополе богослужения в караимской кенассе начнутся осенью 2021 года

Текст: Мария Орлова (Симферополь)
Внутреннее убранство караимского храма в Симферополе восстановят по воспоминаниям жителей и по сохранившимся деталям интерьера. Первые регулярные богослужения в кенассе должны пройти осенью 2021 года.
Фото: Мария Орлова/ РГ Фото: Мария Орлова/ РГ
Фото: Мария Орлова/ РГ

Во время реставрации, начавшейся в 2016 году, фундамент и стены старинного здания укрепили. С третьего этажа вынесли стоявший там рояль. Туалет убрали. Обои и плафоны советских светильников еще предстоит демонтировать с потолка. Пространство молельного зала караимской кенассы по традиции поделят на мужскую и женскую зоны. В большом зале смогут находится только мужчины - за исключением свадеб, когда пары подходят к алтарю. Для размещения женщин восстановят балкон. Также выделят небольшое пространство для детей. На территории архитектурного комплекса предусмотрят и возможность омовения, как того требует караимская традиция при входе в храм.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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- Общестроительные работы выполнены на 75-80 процентов. Мы уже приступили к изготовлению декоративных элементов внутреннего убранства, в частности, кованых люстр и деревянного декора - это будут высокие настенные панели. Благоустройство выполнено процентов на 50. В целом работы завершатся к концу ноября 2021 года, - прокомментировал Максим Бахута, заместитель генерального директора подрядной организации "Научно-реставрационный центр".

После реставрации кенассы в здании разместится духовно-культурный центр крымских караимов. Здесь будет храм с молельным залом, а на цокольном этаже - музей караимской истории, культуры и быта. Его основу составит коллекция предметов, собранная дочерью последнего караимского газана - Тамарой Армели. Ее именем и назовут музей.

- Молельный зал будет воссоздан таким, каким он был исторически. Богослужения здесь будут проходить по субботам и в праздничные дни. Планируются и традиционные обряды - такие, как имянаречение. Думаю, что и обряд венчания нам удастся провести, - рассказывает Наталья Кропотова, председатель "Региональной национально-культурной автономии караимов Республики Крым" . - Музей будет работать на постоянной основе, и надеюсь, он станет еще одним важным туристическим объектом Симферополя.

По словам Натальи Кропотовой, воссоздание интерьеров кенассы стало одним из самых сложных и кропотливых видов работ.

Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
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- Внутреннее убранство приходится восстанавливать по воспоминаниям самих караимов, потому что очень мало сохранилось фотоматериалов, запечатлевших интерьер кенассы. У Тамары Армели, которая собирала предметы быта и культуры караимов много лет и, к сожалению, не дожила до открытия храма, сохранилась деревянная плита - одна из частей декора кенассы. Именно по ней и будут восстанавливать декор по всему периметру молельного зала. Все будет из дерева, как было и раньше. У крымских караимов запрещено изображение животных и людей - только растительный и геометрический орнамент. Все должно выглядеть достойно и не нарушать каноны, - продолжает Кропотова.

По данным переписи населения 2014 года, в Республике Крым проживают 535 караимов. Но по сведениям председателя региональной общины, фактическая численность народа - около 600 человек, большая часть которых проживает в Симферополе. По всему миру живут около 2000 караимов. На территории Крыма действующими считаются только кенассы в Евпатории. В самом древнем караимском храме, построенном в ХIV веке на территории Чуфут-Кале в Бахчисарае, община проводит только праздничные богослужения.

Фото: Мария Орлова/ РГ
Справка "РГ"

Симферопольская кенасса была построена в 1896 году на средства караимской общины. В 1920-е годы встал вопрос о ее дальнейшем существовании в качестве культового здания. Недолгое время общине удавалось сохранять в кенассе караимский клуб - здесь ставились спектакли. С 1930-х годов здание передали радиокомитету, под нужды которого оно было перестроено и разделено на этажи. В 1989 году было вновь организовано караимское общество, которое обратилось к городу с просьбой вернуть здание кенассы для последующего восстановления храма.

С разрешения радиокомитета караимы начали проводить молебны в кенассе с 2013 года. В пользование крымской религиозной общины караимов здание вернулось в 2014 году, но оно находилось в аварийном состоянии. С 2016 года проводятся ремонтно-восстановительные работы в рамках Федеральной целевой программы. Общая сумма затрат составит около 115 миллионов рублей.

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