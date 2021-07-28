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28.07.2021 10:43
Рубрика: Общество

Названы главные слова года для россиян

Текст: Татьяна Воробьева

Вот уже второй год распространение COVID-19 влияет на жизнь всего мира и нашей страны, и меняет разные ее сферы. Даже такие, которые никак не связаны с экономикой и здравоохранением, - например, речь.

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
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- Главное слово 2021 года для 16 процентов наших соотечественников - "коронавирус". Каждый девятый назвал словом года "вакцину". "Здоровье" - семь процентов опрошенных. Каждый двадцатый словом года считает "пандемию", - говорится в исследовании портала Superjob.ru.

С нецензурной лексикой ассоциируют 2021-й у четырех процентов россиян (надо полагать, виной тому все тот же COVID-19).

Слова "работа" и "семья" назвали основополагающими для себя понятиями три процента респондентов. "Жизнь" - слово года для двух процентов опрошенных.

- Почти половина - 43 процента - назвали другие варианты. Среди них есть такие, как "стабильность", "кризис", "маска", "выборы", "удаленка" и так далее, - рассказали эксперты. - И еще шесть процентов не определились с выбором.

Между тем

Ранее аналитики обнародовали еще несколько любопытных социологических исследований, затрагивающих тематику коронавирусной инфекции. Так, согласно данным опросов Superjob.ru, 21 процент россиян уверен, что в стране пора снова вводить режим самоизоляции, но большинство - 59 процентов - высказалось против подобных мер. Что касается прививок, то 27 процентов невакцинированных соотечественников при наличии возможности выбора из всех зарегистрированных препаратов предпочли бы российские, при этом 11 процентов выбрали бы зарубежные аналоги.

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