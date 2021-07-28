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28.07.2021 16:48
Рубрика: Общество

РФПИ и Гватемала обновили контракт на поставку вакцины "Спутник V"

Текст: Евгения Думанская

Контракт по вакцине от коронавируса "Спутник V" между Российским фондом прямых инвестиций и Гватемалой был обновлен. Об этом сообщили в Минздраве Гватемалы и РФПИ.

Фото: Константин Завражин/РГ
Названы регионы, в которые поступила новая вакцина "Спутник Лайт"

Министр Здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес во время пресс-конференции рассказала, что, согласно обновленному документу, до конца года страна получит весь предоплаченный объем вакцины - половину от общего заказа, по согласованному графику.

В РФПИ, как передает РИА Новости, поприветствовали заключение нового контракта и отметили, что поставки российской вакцины в республику продолжаются.

"Спутник V" - первая в мире вакцина от коронавируса, получившая регистрацию. Сейчас препарат одобрен в 69 странах. Вакцина создана на основе ДНК аденовируса со встроенным фрагментом генетического материала COVID-19. Кроме того, зарегистрирован препарат "Спутник Лайт", который является первым компонентом "Спутник V". Как сообщалось, его планируют использовать в основном для ревакцинации.

Ранее стало известно, что российский Минздрав одобрил исследование комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт".

Общество Здоровье Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцинация от коронавируса

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