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28.07.2021 20:49
Рубрика: Экономика

Россия не форсирует экспорт газа, ожидая пуска "Северного потока-2"

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8521)
"Северный поток-2" закончен на 99%, достройка завершится к концу августа, но газопровод еще нужно будет протестировать, подготовить к работе и сертифицировать. А пока Россия не увеличивает экспорт газа в Европу по транзитным трубопроводам, несмотря на удачную конъюнктуру рынка - максимальные за десятилетие цены и повышенный спрос.

Дело совсем не в политике, а в экономике и простой осторожности. Сверхприбыль, которую сейчас можно получить, нивелируется риском возникновения новых препятствий для запуска "Северного потока-2", а также повышенными ставками за прокачку газа по территориям транзитных стран: Украины и Польши. "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на август. Не делала компания этого также в мае, июне и июле.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
"Северный поток-2" построен на 99 процентов

В это время в Европе спотовые цены на газ находятся на уровне 470-490 долларов за тысячу кубометров, увеличившись за год почти в пять раз. В европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) к середине июля восполнено только 22,4 млрд кубометров - треть объема, отобранного в прошлом осенне-зимнем сезоне. Европа нуждается в газе, который в достаточных объемах ей может дать только Россия, которая не нарушила ни одного своего обязательства по поставкам, но наращивать экспорт не спешит.

Если сейчас наша страна увеличит поставки, то вполне можно ожидать ужесточения позиции некоторых европейских стран в отношении необходимости скорейшего пуска "Северного потока-2". Сейчас, в период "газового голодания", разговоры о необходимости поддержки Украины и энергонезависимости от России стихли. И даже целесообразность ограничений обновленной газовой директивы ЕС, запрещающей "Газпрому" заполнять новый газопровод более чем на 50%, ставятся под сомнение.

Другие поставщики газа в ЕС работают на максимумах, но не могут удовлетворить дефицит предложения, поясняет замруководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Фонда ЦСР Сергей Колобанов.

Норвегия, Алжир и Азербайджан не могут удовлетворить дефицит предложения газа в Европе

"Газпром" не спешит брать на аукционах дополнительные объемы украинского транзита, поскольку они будут проходить по более высокому тарифу, отмечает начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров. Поставки по "Северному потоку-2" дешевле благодаря короткому транспортному плечу и современному оборудованию, пояснил эксперт.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"

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