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28.07.2021 09:32
Рубрика: Экономика

Россиян предупредили о мошенниках "второго уровня"

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты Роскачества рассказали о новой схеме онлайн-мошенничества. Ее жертвами становятся те, кто уже пострадал от деятельности финансовых пирамид.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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По словам аналитиков, мошенники активизировались на фоне краха казанской компании Finiko, которая привлекала деньги россиян, обещая доходность 20-30% в месяц, но в июле 2021-го перестала выплачивать деньги вкладчикам. По некоторым оценкам, от действий предпринимателей пострадали сотни тысяч россиян и жителей стран СНГ. Общий ущерб оценивается минимум в 80 миллионов рублей.

"Роскачество предупреждает, что в Сети появились мошенники второго уровня, которые активно обрабатывают многочисленную аудиторию жертв Finiko: в основном они десантируются в чатах и группах вкладчиков, призывая вступить в их собственные проекты и, таким образом, "отбить потерянные деньги". Другая группа злоумышленников представляется юристами, которые помогут провести процедуру банкротства или подать в суд на обманщиков из пирамиды - за скромную предоплату, после которой пользователь их уже больше не увидит", - пояснил заместитель руководителя Роскачества Антон Куканов.

По его словам, жертвы обмана в состоянии шока наиболее уязвимы, ошибочно полагая, что "молния два раза не бьет в одно место".

Эксперты рекомендуют проанализировать все риски, прежде чем вкладывать деньги в любую онлайн-схему. При этом рекомендации друзей не должны становиться аргументов в пользу работы с мошенниками - пирамиды растут как раз за счет вербовки новых жертв через их круг общения.

Ранее Центробанк подсчитал, что потери россиян от действий кибермошенников в первом квартале 2021 года составили почти 2,9 млрд рублей. Эта цифра в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

Фото: iStock
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По данным регулятора, количество мошеннических операций за три месяца превысило 237 тысяч. При этом доля социальной инженерии составила 56,2%.

"Теряет свою актуальность мошенническая легенда "звонок из банка/Центрального Банка". Злоумышленники переориентируются на новые сценарии, в частности, наиболее часто фиксируются звонки из "правоохранительных органов/органов государственной власти", - пояснили в ЦБ.

В марте Банк России предложил подвести телефонных мошенников под статью 159.6 Уголовного кодекса "Мошенничество в сфере компьютерной информации". Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

Экономика Финансы Происшествия Преступления Криминал Госфонды и контрольные органы Роскачество

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