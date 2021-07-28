Россияне стали больше тратить на топливо

Российские автомобилисты за последние пять лет увеличили траты на топливо. Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь портала "Дром" Мария Погребец.

Так, большинство автовладельцев сообщили, что тратят на заправку машины более 4 тысяч рублей в месяц. Пять лет назад на эту сумму ежемесячно заправлялись лишь 61% респондентов.

Почти половина водителей каждый месяц выделяет на топливо от 2 до 6 тысяч рублей, еще 29% - от 6 до 10 тысяч. Больше 10 тысяч рублей на заправку тратят 16% опрошенных, около 6% не считают расходы на бензин, а 4% тратят на эти цели меньше 2 тысяч рублей.

"Доля тех, кто заправляет машину на сумму более 10 тысяч рублей в месяц, увеличилась в полтора раза - с 10% в 2016 году до 16% в 2021 году. А количество тех, чьи расходы на топливо не превышают 2 тысячи рублей, сократилось практически в два раза - с 7% в 2016 году до 4% в текущем году", - подытожила Погребец.

Всего в исследовании приняли участие более 10 тысяч автолюбителей из 80 регионов России.