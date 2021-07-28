Счетная палата не нашла инноваций при ремонте дорог

Более 60% из 264 технологий и материалов, которые применяли при ремонте федеральных дорог под видом новых, оказались старыми, сообщила Счетная палата.

Аудиторы проводили проверку за 2018-2020 годы. К новым относятся технологии и материалы, которые впервые разработаны или значительно усовершенствованы и ранее не применялись. Их внедрение предусмотрено нацпроектом "Безопасные качественные дороги". В 2019 году, когда нацпроект только запустили, наилучшие технологии применяли в 10% контрактов. По отчетам, через год эта цифра увеличилась почти до 45%, а в 2021 году показатель должен был перевалить за 70%.

Росавтодор планировал создать условия для развития дорожной науки и внедрения новейших материалов и технологий в 2016-2020 гг. На проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) было выделено 3,6 млрд рублей. Но все деньги ушли на разработку стандартов, методических и аналитических документов. Добиться инновационного прорыва не удалось. Так называемые новые технологии применялись без подтверждения их экономической эффективности.

Причины в Счетной палате (СП) видят в том, что нет госоргана, отвечающего за инновационное развитие дорожного хозяйства, а также нет порядка разработки и внедрения новых технологий. Мониторинг результатов их применения тоже отсутствует. Да и сами понятия "новые технологии" и "новые материалы" в законодательстве не закреплены. Никаких исследований, а также опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в этой сфере с 2014 по 2020 год не проводилось. Испытательных полигонов в стране попросту нет.

Тем не менее в 2020 году в рамках нацпроекта запустили Реестр новых и наилучших технологий для дорожной деятельности. В нем уже зарегистрировано более 300 технологий. Но структура и наполнение реестра не соответствуют порядку его формирования и ведения, отмечают аудиторы. Более 97% технологий и материалов, включенных в реестр, не прошли экспертные согласования.

СП рекомендовала правительству назначить минтранс ответственным за внедрение новых технологий в дорожном хозяйстве, а также поручить ему разработать определения "новые технологии", "новые технологические решения (конструкции)" и "новые материалы".

В минтрансе, Росавтодоре и госкомпании "Автодор" с выводами аудиторов согласились. Темы НИОКР уже рассмотрели на заседании научно-технического совета Росавтодора. В план НИОКР 2021-2023 гг. включили единогласно одобренные темы. Будут изучены и все ранее разработанные отраслевые дорожные методические документы. Их либо актуализируют и переведут в предварительные национальные стандарты, либо отменят. Кроме того, проведут мониторинг автодорог, на которых применяются новые материалы или технологии, сообщили в Росавтодоре. Ведомство и минтранс уже разработали и внесли в кабмин законопроект о внедрении новых материалов и технологий.