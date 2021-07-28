В Мадриде обязали школьников использовать маски в новом учебном году

Осенью маска станет обязательной частью ученической формы в мадридских школах. Хотя до начала занятий еще более месяца, власти столичного региона Испании уже приняли решение о необходимости использования этого средства защиты от коронавируса.

Как пишет El Mundo, носить ее придется всем детям старше 6 лет как во время уроков, так и на переменах. Впрочем, если эпидемиологическая ситуация будет достаточно благоприятной, школьникам сделают поблажку и разрешат гулять во дворе без масок.

В отличие от прошлого учебного года теперь можно будет использовать прозрачные маски. В этом вопросе правительство региона уступило требованиям групп людей с нарушением слуха и воспринимающих информацию через чтение по губам и мимику собеседника.

А вот успеют ли привить школьников до начала занятий, остается под большим вопросом. Ранее власти Испании объявили о планах начать вакцинацию детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет (учащихся по программам основного курса и бакалавриата) за две недели до учебного года. Сейчас же в минздраве признают, столько вакцины нет в наличии. Только в Мадридском сообществе насчитывается 300 тысяч школьников, подпадающих под возрастные критерии.