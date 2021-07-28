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28.07.2021 02:42
Рубрика: Общество

В ООН рассказали о количестве потенциально опасных для Земли астероидов

Научно-технический подкомитет Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях опубликовал отчет о потенциально опасных для Земли астероидах. По данным экспертов, человечеству известно лишь около 40% крупных и пересекающих орбиту Земли астероидов и комет, при том, что на сегодняшний день зафиксировано свыше 25 тысяч таких объектов.

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В отчете отмечается, что в прошлом году всемирная сеть астрономических обсерваторий собрала почти 39,5 миллиона записей о наблюдениях за астероидами и кометами. По состоянию на 17 апреля нынешнего года было зафиксировано 25 647 объектов, сближающихся с Землей, пишет РИА Новости.

По словам научного руководителя Института астрономии РАН Бориса Шустова, специалистам известно лишь о каждом десятом космическом теле размером более 100 метров, а из тел около 50 метров, каким был Тунгусский метеорит, известен лишь 1%. При этом такие малые тела, как упавшее в Челябинске, вообще не поддаются предварительному обнаружению на дальней дистанции.

Ранее сообщалось, что ученые связали появление кислорода на Земле с астероидами. Теоретически это произошло около 2,5 млрд лет назад. А случилось это, по гипотезе астрофизиков из Юго-Западного исследовательского института США, в результате агрессивной атаки Земли мощными астероидными "дождями", которые в архейскую эру подвергали испытаниям нашу планету каждые пятнадцать миллионов лет. Именно столь разрушительные катаклизмы, делают вывод исследователи, и смогли повлиять на геохимию Земли, а, следовательно, - ускорить развитие жизни на нашей планете.

Общество Космос Международные организации ООН

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