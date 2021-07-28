В РФ в первом полугодии чаще угоняли японские и корейские внедорожники

За первые шесть месяцев этого года чаще всего в России угоняли японские и корейские внедорожники. В тройку предпочтений угонщиков входит также бюджетная иномарка Kia Rio. Чаще всего машины покидали своих законных владельцев в Москве и Санкт-Петербурге. Тенденции криминальных интересов в автотранспорте проанализировали один из крупнейших страховщиков на рынке и крупнейшая компания-оператор систем безопасности автомобилей.

Самым угоняемым автомобилем по итогам первых шести месяцев года в массовом сегменте, по данным страховщика стал Hyundai Santa Fe. На его долю приходится 13,1% угонов. Но втором месте оказался Mitsubishi Outlander с частотой угонов 12,1%. Третье место занял Kia Rio, на который пришлось 10,1% угонов. В пятерку самых похищаемых машин вошли также Toyota Camry (7,1%) и Hyundai Tucson (6,1%).

Интересно, что Hyundai Solaris, одноклассник и конкурент Kia Rio, занял только десятую строчку рейтинга с частотой угонов 2%. Хотя обычно эти два представителя корейского автопрома боролись друг с другом с первую-вторую позиции рейтинга.

- Важно отметить продолжающуюся тенденцию роста угонов массовых сравнительно недорогих моделей авто, - говорит директор департамента страховых выплат страховой компании Александр Харагезов. - Все чаще жертвами угонщиков становятся владельцы условно бюджетных автомобилей. При этом почти все угоны происходят на парковках у домов в крупных спальных районах. В премиальном сегменте благодаря тому, что проникновение охранных систем стабильно держится на высоком уровне, число реальных угонов сокращается. Кроме того, играет роль также ужесточение процедуры пересечения границ из-за пандемии. Угнанные автомобили премиум-класса стало почти невозможно перевести на территорию Среднеазиатских республик, что способствовало снижению интереса угонщиков к ним.

Лидерами по угонам в премиум-сегменте стали Toyota и Lexus. Модели этих марок занимают с первой по шестую строчку этого рейтинга. Возглавляет его Toyota Camry с 26% угонов. На втором месте Lexus LX с частотой угонов 23%. Третье место досталось Toyota Prado с 17%. Также, отмечают специалисты компании, стабильно в зоне риска оказываются автомобили марок Mercedes, BMW и Jaguar Land Rover.

Специалисты центра оперативного реагирования компании-оператора телематических систем сообщают о том, что угонщики стали использовать новые способы для взлома автомобилей.

- Раньше угонщики использовали в большинстве своем электронные устройства в сочетании с методами механического взлома, а также разбойные нападения на владельцев авто премиум-марок, - заявила директор по розничным продажам компании Татьяна Старикова-Луговских. - Сейчас они отдают основное предпочтение исключительно электронным методам взлома.

Самыми популярные у угонщиков специальные девайсы-"заводилки", при помощи которых они посредством CAN или LIN шины прописывают в память автомашины новые ключи. Вторым по популярности способом угона, а для некоторых марок авто и основным, стало использование ретранслятора штатного ключа или "удочка". Ретранслятор - это два небольших устройства, способных передавать и принимать радиосигналы на больших расстояниях. Для того чтобы осуществить угон таким способом, необходимо минимум два человека: один "преследует" жертву и считывает "удочкой" сигнал от брелока, второй находится рядом с автомобилем, считывает сигнал от автомобиля и принимает сигнал от брелока. Таким образом, "удочка" по сути удлиняет радиосигнал между брелоком и автомобилем с 1-2 до 100-200 метров. Но все это, скажем так, "дедовские" способы.

- Больше всего опасений вызывает новое поколение алгоритмических граберов под условным наименованием "Тетрис", которые начинают широко использоваться для угона популярных в России марок автомобилей: Hyundai, KIA, Mitsubishi. Это устройство способно в течении одной минуты декодировать и подменить собой штатный ключ. При этом злоумышленнику не требуется компаньон, который будет преследовать владельца. Устройство работает автономно и, если автомобиль не защищен специальным охранным оборудованием, угон становиться неотвратимым, - отметила Старикова-Луговских.

Наибольшее количество угонов происходит в Москве и Санкт-Петербурге. На них приходится около 50% всех угонов. Также в топ-5 регионов вошли Свердловская область, Республика Татарстан и Краснодарский край.

Чаще всего автомобили похищают в будние дни со вторника по пятницу. Пик активности злоумышленников приходится на четверг и пятницу. Злоумышленники предпочитают действовать под покровом ночи. Самый насыщенный по угонам временной интервал - с 22 до 4 часов.