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28.07.2021 01:57
Рубрика: В мире

Вакцинированным американцам снова рекомендовали носить маски

Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE
Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE

Вакцинированным от коронавируса американцам в ряде случаев снова рекомендуется носить защитные маски. Об этом сообщила руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски.

Фото: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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В тех районах страны, где коронавирус распространяется особенно быстро, полностью вакцинированным людям следует носить маски в помещениях в общественных местах, чтобы "помочь предотвратить передачу варианта "дельта" и защитить других". Это касается и школ, пишет ТАСС.

Данная рекомендация обусловлена быстрым распространением разновидности "дельта" на территории США, а также появлением новых данных о том, что "в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся разновидностью "дельта", могут быть заразными и передавать вирус другим".

Президент США Джо Байден уже пообещал, что будет соблюдать призыв специалистов относительно ношения масок, и выразил надежду на то, что остальные жители страны также прислушаются к мнению регулятора. Хозяин Белого дома отметил, что наилучшей защитой от штамма "дельта" является вакцинация. "Хотя мы видим рост количества вакцинаций, нам все еще нужно добиться большего", - заявил глава государства.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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