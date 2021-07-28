Вакцинированным американцам снова рекомендовали носить маски

Вакцинированным от коронавируса американцам в ряде случаев снова рекомендуется носить защитные маски. Об этом сообщила руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски.

В тех районах страны, где коронавирус распространяется особенно быстро, полностью вакцинированным людям следует носить маски в помещениях в общественных местах, чтобы "помочь предотвратить передачу варианта "дельта" и защитить других". Это касается и школ, пишет ТАСС.

Данная рекомендация обусловлена быстрым распространением разновидности "дельта" на территории США, а также появлением новых данных о том, что "в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся разновидностью "дельта", могут быть заразными и передавать вирус другим".

Президент США Джо Байден уже пообещал, что будет соблюдать призыв специалистов относительно ношения масок, и выразил надежду на то, что остальные жители страны также прислушаются к мнению регулятора. Хозяин Белого дома отметил, что наилучшей защитой от штамма "дельта" является вакцинация. "Хотя мы видим рост количества вакцинаций, нам все еще нужно добиться большего", - заявил глава государства.