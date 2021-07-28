Видео лесного пожара в Анталье появилось в Сети

В интернете появилось видео лесного пожара в турецкой провинции Анталья.

По данным властей Турции, пострадали минимум 53 человека. Пожар тушат два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. Одна пожарная машина перевернулась, водитель получил тяжелые травмы.

Пожар начался во второй половине дня. Огонь подобрался к городу Манавгат, который находится недалеко от курорта Сиде. Пламя быстро распространяется из-за ветра, дым виден над городом вблизи от жилых домов. Из шести кварталов эвакуированы жители. Администрация Антальи заявила, что пожар не угрожает туристическим объектам, информация о жертвах не поступала.

Также местные власти отмечают, что это самый сильный пожар, с которым они сталкивались.

Россияне, находящиеся в Турции, пока не обращались в генконсульство РФ в связи с пожаром, сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию. Все экскурсии в регионе приостановлены.