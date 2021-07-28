Видео: вот почему в тоннеле не стоит совершать обгон по встречке

Автомобильные тоннели не зря относятся к транспортным объектам повышенной опасности: любая ошибка водителя там может привести к гораздо более тяжким последствиям, чем на открытом пространстве. А уж какие пробки может создать даже небольшая авария...

В тоннеле Деринер между городами Артвин и Юсуфели (северо-восток Турции на границе с Грузией) владелец легкового автомобиля решил обогнать медленно едущий перед ним автокран. Для этого он выехал на встречную полосу, не смущаясь ни наличием двойной сплошной, ни тем, что из-за изгиба дороги обзор был сильно ограничен. Натыканные повсюду камеры его тем более не смутили.

А навстречу в лучших традициях франшизы "Пункт назначения" мчался не просто тяжелый грузовик, а бензовоз. Как полагается, полный топлива.

Выбор у торопыги-водителя был невелик: врезаться лоб в лоб или попытаться увернуться от столкновения, подрезав медленно ползущий кран. Он выбрал второй вариант и, как могло показаться по видео, ошибся. Завершить обгон он, естественно, не успел, и кузов его машины оказался смят в лепешку двумя грузовиками.

Но главное - столкновение оказалось не фатальным для бензовоза, не привело к пожару и более тяжким последствиям.

А что лихач, спросите вы. Жив и относительно здоров, как и два его пассажира. Все трое отделались легкими ушибами и испугом, который не забудут до конца жизни.